«Wolf Like Me»: mordiscos de amor

Un encuentro imposible, una conexión inevitable. Hay series que uno comienza a ver sin saber muy bien qué esperar y terminan llegándote por lo inesperado. Wolf Like Me es una de esas.

Parte como una comedia romántica, con tonos de drama familiar y de pronto te sorprende con un giro fantástico que cambia todo. Gary (Josh Gad), un padre viudo que no logra conectar con su hija, conoce a Mary (Isla Fisher), una mujer encantadora pero profundamente atormentada. Lo que sigue es una historia de amor poco convencional, con humor, ternura y una cuota de vértigo emocional.

Monstruos internos, ternura externa. Más allá del elemento sobrenatural (sí, hay licantropía, pero contada con una humanidad entrañable), la serie habla de miedos reales.

El duelo, el amor con cicatrices y la posibilidad de volver a empezar son algunos de los temas enfocados en esta serie que encontrarán en Prime Video. No hay clichés ni solemnidad. Lo que hay es una conexión sincera entre dos personas rotas que se animan a mostrarse tal como son. Y eso la vuelve entrañable.

Gad, logrando un personaje contenido, y Fisher en uno de sus mejores papeles, logran una química inusual y conmovedora. En solo dos temporadas, Wolf Like Me logra ser rara, tierna, valiente y cercana al mismo tiempo. Se arriesga a cruzar géneros sin perder el corazón. Puede que no tenga continuación (aún no fue renovada), pero ya dejó algo valioso: una historia sobre aceptar lo salvaje del otro… y lo propio.

INVISIBLE

Invisible es un thriller sudafricano, de Netflix, que sigue a Zenzi Mwale, una empleada doméstica que busca a su marido recién salido de la cárcel.

Ese rumbo la lleva hacia una peligrosa organización criminal que desentierra oscuridades de su pasado. La serie se destaca por su atmósfera tensa, personajes complejos y una trama de acción y suspenso implacable.

DEBER/VERGÜENZA

El drama británico-japonés, Deber/Vergüenza, fusiona crimen, familia y honor.

Kenzo Mori, detective nipon, viaja a Londres en busca de su hermano Yuto, acusado de asesinar a un miembro de la Yakuza. La serie posee una atmósfera noir, una narrativa no lineal y una estética visual única. Combina acción con momentos de reflexión profunda. Se encuentra en Netflix