Zoe Gotusso: «Estoy dentro de un experimento que no sé dónde me llevará, pero me entusiasma»
La compositora y cantante cordobesa es una de las mejores cancionistas de habla hispana de su generación. En mayo, se presentará en Neuquén. En una entrevista con Diario RÍO NEGRO habló del show que ofrecerá en Mood Live, de su música, de lo cambios que vienen en sus nuevos sonidos y explicó por qué le dedicó su tercer disco a Roberto Carlos.
¿Por qué una artista de 28 años, que es acaso una de las mejores compositoras y cantantes de su generación y el futuro mismo de la canción argentina decidió dedicarle un disco completo a un artista como Roberto Carlos o, como dirá ella misma, “ese señor”? La respuesta, una posible, una de tantas, está en el nombre de esta artista: Zoe Gotusso.
Cordobesa del ‘97, Gotusso forjó su reputación musical haciendo canciones de otros con otro, Santiago Celli, en el proyecto Salvapantallas, de Córdoba al mundo vía redes sociales. Sin embargo, su único disco, SMS (2018), está hecho de canciones propias. Pero algo se destaca en Zoe, desde sus comienzos con Salvapantallas, en 2016, a la actualidad: su capacidad para ofrecer(nos) aspectos desconocidos de las canciones de otros. Si de algo sirven los covers es para eso, para hacer nuevas canciones de viejas canciones.
Por qué Zoe Gotusso le dedicó su tercer disco a ocho canciones de Roberto Carlos lo explicará ella misma. Para saber cómo suenan esas canciones en vivo habrá que agendar esta fecha: sábado 16 de mayo. Ese día, se presentará en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén) para presentar, entre otras canciones, las canciones de Detalles. Las entradas están disponibles solo por venta online a través de flashpass.com.ar
Esta semana Zoe Gotusso habló con Diario RÍO NEGRO. En un extenso diálogo telefónica, se refirió al show que ofrecerá en Neuquén, de su decisión de ser solista, de su amor por las canciones, dio pistas (muchas) sobre su próximo disco y sí, por supuesto, contó por qué le dedicó un disco completo a Roberto Carlos.
Detalles (2025), tercer disco de Zoe Gotusso
P: Qué espectáculo vas a traer a Neuquén cuando andes por aquí.
R: Voy a llevar un espectáculo… La palabra espectáculo me gusta mucho porque hay artistas que van presentando los discos que acaban de sacar. En mi caso no es así. Voy presentando un poquito de todos. Siento de cada disco que hago, que no tengo muchos, pero tengo tres, voy sacando mis mejores canciones, o las que yo pienso que son las canciones que más me gustan. Así que van a encontrar canciones de todo mis discos.
También tengo algo así como un cuarto disco que no existe, que es el mundo de las colaboraciones. En donde hay una colaboración con Louta, con El Kuelgue. Siempre paso por ese lugar. Siempre me han invitado amigos a cantar y creo que es un lugar que es importante para mí.
Y a Neuquén no he ido nunca de solista. Fui una vez con Salvapantallas. Después siempre quise volver, pero nunca volví hasta ahora. Entonces ahora siento que nos estamos dando un apretón de manos de nuevo y que merece recorrer un poco toda mi música.
Voy con eso, voy en un trío. Es un concierto, diría íntimo, diría tranquilo, pero que también tiene sus momentos más rockeros, por así decir, o ruidosos, en el buen sentido. Y es un concierto que estoy también preparando.
Estoy hace dos años trabajando con una directora de teatro, que se llama Lucía Ana Acuña, y me acompaña. Y está bueno eso, porque tiene un poquito más de… Digo, es música, van a venir a escuchar música, y eso de cantando canciones, pero tiene como unos riesgos más performáticos. Creo que la escenografía tiene un lugar, creo que mi actitud tiene otro lugar.
Cursi (2024), segundo disco de Zoe Gotusso
P: ¿Son tres con vos incluida, o tres músicos y vos?
R: No, dos músicos y yo. Paco Leiva está en la guitarra, a veces toca el bajo, yo en la voz y en la guitarra, y después está Guido Moretti, que sería el percusionista, el baterista, pero no tiene una batería, tiene como todo desde la computadora y máquinas de ritmo. Eso es muy lindo porque no es como ruidoso, es como minimalista, esta vez como que siento que hay espacio, espacio en la música y en eso destaca la voz, que siento que es un proyecto re vocal.
Estoy dentro de un experimento que no sé dónde me va a llevar, pero que me tiene muy entusiasmada”.
P: ¿Cómo estás queriendo sonar vos y tus músicos en vivo, al menos en este espectáculo?
R: Mira, siempre fui de la guitarra criolla y acústica, y siempre me llevo una conmigo, pero en este momento diría que estoy como en una sonoridad muy buscada, o sea, digo como a conciencia. Son dos guitarras eléctricas, te dije que a veces había un bajo, pero tiene un sintetizador, Moretti me olvidé de decir, aparte de tener las máquinas de ritmo tiene sintetizador.
Esto ya te dice algo, como que ya no es una batería acústica y una guitarra acústica, ya tengo una batería de máquinas y dos guitarras eléctricas. Siento que sonoramente es más minimal, no es como una banda convencional donde tenés bajo, bata, teclas, guitarra 1, guitarra 2 y cantante, como que yo antes giraba así en una banda convencional. Es loco porque suena así, pero lo lindo es que nos ves y somos tres, pero tiene otra sonoridad, no suena así igual, es un poquito más minimal.
P: Pero tampoco son acústicos, tampoco es un proyecto que uno podría imaginar en un formato de tres con guitarras y demás, hay como un electropop que acompaña.
R: Es un electropop, sí, es un dream pop también, yo me compré mi primera guitarra hace dos años y eso creo que responde ya mucho, tengo conmigo siempre mi guitarra criolla y es el bossa nova, por ejemplo, es un momento que me gusta mucho y me encanta tener mi guitarra criolla para ese momento, pero yo también me agoto de mí misma y creo que eso es algo lindo que me pasa como artista, lo voy a decir así y creo que se va a entender como la insatisfacción constante, el sufrimiento de ir como buscando. Me compré mi primera guitarra eléctrica, hace dos días, bueno, entendí que tenía una guitarra muy mala, claro, fui a un local, me compré una y dije, ah no, claro, lo eléctrico es todo distinto (risas).
Mi primer día triste (2020), primer disco de Zoe Gotusso
P: Cuando disolvieron Salvapantallas, cada cual hizo su carrera solista, ¿cómo imaginabas vos en aquel momento tu carrera solista?
R: Primero, la libertad del 100% de la decisión, que es algo como vertiginoso, pero lo vivía en ese como algo grandioso. Y en el momento ese también me pasó que hice mi primer disco, entonces me junté y le dije a Santi, bueno, creo que también él estaba en un momento en donde nos separamos y cada uno sacó su disco, o sea, algo también individualmente estaba pasando.
P: Como que cada cual supo perfectamente qué hacer el día después de Salvapantalla.
R: Yo tenía ganas de sentirme como en libertad absoluta de elegir, de hablar también y de decir lo que tenga ganas de decir, sea en una nota o en una canción. Y no es nada personal, a Santi lo quiero mucho y a veces nos juntamos a escribir, o para su proyecto o para el mío, pero no sé, como obra, como proyecto artístico, tenía ganas de también ser solista. Me siento una persona más solitaria, que piensa las cosas en su cuarto y después las comparte. Sigo teniendo colaboradores, siempre uno creo que tiene colaboradores, pero antes era de a dos y ahora lo pienso sola y después entran los demás.
También me dio mucho miedo porque hacer Salvapantallas fue como… che amigo ya tiré una moneda y salió del lado que quería con hacer Salvapantallas, no sé si ahora voy a tirar y me va a salir de nuevo, ¿viste? Pero siento que fue re loco porque, bueno, me encontré mucho con, como digo hoy, con mi proyecto solista. Me encontré mucho con el proyecto, me dio mucho, es más, me dio más de lo que imaginaba, me sorprendió.
P: Y en relativamente poco tiempo, justo lo que hablamos al principio, son tres discos, no es mucho ni poco, eso es relativo, pero bueno, ya hay tres discos.
R: Sí, encontré un montón, de hecho, encontré más de lo que esperaba, no sé si de lo que soñaba, pero encontré un montón. Después me pude encontrar con Santi también desde otro lugar porque al principio obviamente uno toma distancia porque es lo lógico. Tengo una gran relación con él hoy, me pone muy contenta también verlo hacer su camino, me encantaría tener otro proyecto algún día, me pienso en una banda, una banda donde yo sea cantante que no tenga mi nombre y donde yo no… Una banda, nunca tuve una banda, tuve un dúo, pero es como que tengo la deuda de tener una banda. En realidad, tengo una banda que nadie sabe, que duró un mes, y se llamaba Coso, y tiene una sola canción publicada que se llama “Tu compañía” y está en YouTube y me encanta.
P: Eso fue anterior o posterior a Salvapantallas, o entre Salvapantallas y Zoe Gotusso?
R: Fue entre Salvapantallas y Zoe Gotusso. Yo me estaba mudando de Córdoba a Buenos Aires con Salvapantallas y Diego Mema, que era el guitarrista y bajista de Salvapantallas. Éramos como tres mejores amigos de Córdoba y con Diego Mema en ese momento dijimos hagamos una banda y conocemos a estos chicos en Córdoba, unos musicazos. Grabamos una sesión de la cual salió una sola canción, muy a pulmón, hecha entre nosotros, por amor a… Era como juntarnos en un garage literal de un amigo que estaba detonado y tocar. Y salió una banda espectacular, pero nosotros nos estábamos mudando a Buenos Aires, y los chicos, nada, tocaban, fumaban en el garage y nosotros estábamos como convirtiéndonos más citadinos, ¿viste? Es más, dijimos, qué lástima, justo los conocemos ahora y nos estamos yendo. Quizás algunas personas llegan a esa canción que no tienen ni mi nombre, pero está ahí.
P: Musicalmente, ¿qué buscaste cuando decidiste Zoe Gotusso?
R: Mirá, cuando empecé a ser Zoe Gotusso, antes de qué música, lo que yo quería era cantar sola, y que suene que soy como egoísta. Literalmente sola porque, bueno, en un dúo somos dos voces, que es verdad que yo tenía como la voz protagónica de Sila, entre comillas, pero es lo más sincero que te puedo dar.
Yo quería cantar sola, y hablar sola, y hablar de mis ideas, y en una nota también equivocarme sola, no sé, tenía ganas de experimentar esa soledad, era un capricho que tenía. Después, bueno, tenía en ese momento, hace seis años, como mi referente más cercano quizás era Jorge Drexler, el bossa nova. De hecho. mi primera canción fue “Un bossa +”, después más adelante saqué “María”, había como una intención del bossa nova que yo quería cantar. Ahora estoy más dream pop, comprándome una guitarra eléctrica, quizás ahora no te hablaría de Jorge Drexler, y te hablaría más cerca de The Cure o Cerati, me está gustando otra sonoridad, pero eso quería, yo quería cantar sola.
P: ¿Y cómo te fue finalmente con eso de experimentar errores y aciertos? Tres discos después y muchos shows, incluidos los que ofreciste como teloneta de Coldplay y Paul McCartney, vaya experiencias.
R: Mirá, te digo, tres discos y todos esos shows después estoy recontenta de la decisión que tomé, me re tiré a la pileta, o así lo sentí yo, me siento como muy en libertad y también en soledad, debo decir, porque recién ahora te das cuenta como, hablamos de Coldplay, de Paul McCartney, de las cosas que fueron pasando, de mis discos, y ahora vuelvo a Neuquén, y digo, está todo buenísimo, y hay música, y la gente responde, y estoy muy contenta con eso, pero también debo decir que la otra cara es la de la soledad, que creo que la soledad la tenemos todos.
Quiero tener un millón de amigos, o Amada amante, o La distancia tienen un melodrama con el que yo me siento muy identificada”.
P: ¿Pero no la buscabas a esa soledad? Porque me decías que querías estar sola.
R: Totalmente, pero tres discos después te digo, acá estoy, me fue bien, estoy sola, es lo que quería, quería libertad, pero bueno, también digo, ojalá un día tenga una banda, uno piensa que no se vuelve a cruzar con la piedra que se cruzó, pero se vuelve a cruzar con esa piedra para mí más de una vez.
P: Y esta guitarra eléctrica que está apareciendo, ¿a dónde sentís que te va a llevar musicalmente? Porque da la sensación de que te va a llevar a lugares distintos a los que habíamos escuchado hasta ahora, ¿no? ¿Qué sentís que puede pasar con tu música más enchufada?
R: No lo sé, yo tocaba la guitarra criolla con los deditos y las yemas y eso hacía que sea como mi voz es calma. Y había algo de la nada misma, de la simpleza, creo que acá es como que, no sé, me gusta también más PJ Harvey, quizás me va un poco más enojada, más ruidosa. Siempre con la esencia que tiene una, ¿no? Viste, vas a escuchar música y quizás uno dice, bueno, ella es re dulce igual (risas), pero yo ya me doy cuenta de que toco con púa, antes no tocaba con púa, tocaba con los dedos, es distinto, es como acariciar algo o golpearlo. Creo que se está poniendo más ruidoso.
P: ¿Sentís que lo que venga pueda hacer un trabajo bisagra? Entre tu sonido anterior y lo que va a venir, digamos, ¿no? Esta cosa más ruidosa, más de púa, va a romper con lo que venís haciendo.
R: Sí, está bien, coincido con lo que decís, que estoy hablando de esto que siempre uno ve, ustedes, los espectadores, por ejemplo, los periodistas, quien sea, como que ven el efecto de lo que a mí me está pasando quizás desde el año pasado o hace un año.
Me explico, como que esto que yo estoy hablando con vos ahora, me parece que va a ser mi próximo disco. Vos ahora vas a venir a ver a mi show y vas a ver a una Zoe con la guitarra eléctrica, hay un bossa nova como que estoy como en un momento de híbrido, lo lindo es que, ¿sabes qué? Que son canciones y es hermoso darme cuenta de que las puedo tocar con la guitarra, con una banda de tres, una banda de siete, y en este momento me vas a ver haciendo eso, como mi esencia, o mis primeros discos, pero teniendo como una intención de lo que va a venir. ¿Me explico, no?
P: Te explicas (risas). Volviendo a tus discos. El más reciente, que se llama Detalles y que editaste a fines del año pasado, es muy particular porque son todas canciones de Roberto Carlos. ¿Qué relación tenías con la obra de Roberto Carlos?
R: Me encanta, a mí me parece increíble la composición de él con Erasmo, Roberto y Erasmo Carlos hacen una dupla compositiva increíble. Siempre me encantaron las duplas, Mercedes Sosa y su violero toda la vida, Rita Lee con Roberto Carballo que era su marido y han hecho todos sus discos. Eso, por un lado. Por otra parte, las composiciones me parecían simples, las letras me parecían simples y amorosas, y para mí Roberto Carlos es amoroso, y yo sentía que yo podía ser amorosa, como que pienso que eso pasa en mis shows, la gente está en un estado de tranquilidad y amorosidad y se va enamorada, no de mí, sino de una sensación, de algo que sucede en los shows, hay algo amoroso ahí, y yo siento que Roberto Carlos es el tipo que canta Quiero tener un millón de amigos, o Amada amante, o La distancia, hay como un melodrama con el que yo me siento muy identificada.
Me encantó haber hecho este disco, me encantó como me tocó mi ego compositivo, no sé si se dice así, pero como autora, me tocó el ego sacar este disco, y me parece que eso es grandioso. Para mí en este disco de Roberto Carlos también yo tenía una deuda conmigo, esto es algo muy personal e íntimo, de no hacer todo. Me parece bárbaro también descubrirme como una voz, soy una voz para mí también, más allá de que puedo poner el puño y la letra, y ojalá que me salgan canciones y me salgan toda la vida, y creo que sí, que somos fábricas de canciones, pero me parece re lindo también eso.
P: Qué cancionista sos?
R: No lo sé porque estoy intentando descubrirlo. Puedo dar como pequeñas pistas, la guitarra eléctrica, en pandemia me sumergí en la música de Cerati, me compré una MC 808 para componer sobre ritmos, que es algo que no hacía. Hice canciones donde no importa tanto la composición, sino lo sonórico, ¿me explico? siempre fui más de contar un cuento donde importaba la armonía, sea una guitarra, un piano, más de cantautora. Y siento que ahora puse más el ojo en lo sonoro. Estoy dentro de un experimento que no sé dónde me va a llevar, pero que me tiene muy entusiasmada.
