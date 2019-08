Dalia Gutman regresa a Neuquén con sus “Cosas de minas”

Es madre, es esposa y es humorista. Todo eso, aunque el orden varíe a cada hora, es Dalia Gutmann y, lo suponemos, más también . Por estos días se la puede ver en la Tevé Publica, a las 10, de lunes a viernes, acompañada por Connie Ballarini y Camila Salazar. Es locutora, humorista y, de alguna manera, actriz. Tiene dos libros, “Entregada al ridículo” y “Cosa de minas”; y, por estos días, está terminando “Tengo Algo Para Decir”. Pero lo mejor está por suceder y será bien cerca, pues Dalia se presentará en el Cine Teatro Español de Neuquén, este viernes y sábado, a las 21, (ver aparte) .

En un dialogó con “Río Negro”, habló sobre sus variadas actividades y sobre “Cosas de minas”, el show que la traerá a esta ciudad.

P: ¿Cómo llevas por ahora esto de ser madre?

R: Soy muy de hacer todo con intensidad: hija, madre, amiga; la maternidad es la responsabilidad más grande que tengo y trato de ser lo mejor que puedo.

P: ¿Cómo se vendieron y se están vendiendo tus libros?

R: Depende de infinidad de factores ahora en octubre sale a la venta mi tercer libro: “Tengo Algo para Decir”. El primero fue “Entregada al ridículo” y el segundo “Cosa de minas”, en coautoría con Alejandra Bavera

Mi idea cuando escribo un libro es que pueda seguir siempre en góndola, que no sea una moda pasajera, así que, si bien nunca fui best seller, tengo el honor de que siempre siguen vigentes, todo el tiempo se actualiza porque todo el tiempo me pasan cosas nuevas.

P: ¿De qué manera se actualizo tu monologo?

R: Es fundamental que en un espectáculo de humor, quien lleva adelante el show, siempre esté divertido con lo que hace. Así que intento ir metiendo siempre algo nuevo, y sacando lo que ya “no me vibra tanto”. Igual, este año, despedimos el show, así como esta, ¡y el año que viene habrá una renovación casi total!

P: ¿Es difícil trabajar junto con otras comediantes?

R: Siempre depende con quién, pero me encanta trabajar con comediantes, sobre todo si me divierte lo que hacen, me encanta que las mujeres estemos activas, reclamando por la igualdad, cada una desde su lugar. No milito en ninguna agrupación, pero siempre trato de aportar desde mi lugar de comunicadora la importancia del empoderamiento y de sentirnos importantes, creo que sí. “Cosa de Minas” es un show que existe desde 2011 y por suerte el público siempre acompañó. Creo que algo me pasa con el público de mujeres, nos entendemos y acompañamos. Los hombres que vienen creo que se divierten, a veces le cuesta seguir por la cantidad de ventanas que se abren en el espectáculo (bien “Cosa de Minas”), pero creo que se ríen mucho y sobre todo se van con mucha data nueva. Me gusta aprender y los desafíos.

P: ¿Por estos días estas en la pantalla chica, ¿cómo vivís esa experiencia?

P: Empecé a conducir un programa en la Tevé Pública que se llama “Animadas”, junto a Connie Ballarini y Camila Salazar. Me tiene entusiasmada con la comedia siempre y cada tanto me gusta coquetear con la actuación y que la vida me sorprenda y me haga conocer nuevos mundos que me renueven la pasión.

P: ¿Podés hacer un balance de lo que implicó la gira “Cosa de minas”?

R: Me encanta recorrer el país con este show, conocer las provincias argentinas y sobre todo escuchar las risas del público de todas las provincias. Siempre charlo un ratito cuando termina el show con el público. Me siento muy afortunada de esta oportunidad de recorrer el país con un show que tanto amo hacer.

P: ¿Cuál es la importancia del humor, a fin de cuentas?

R: La vida sin humor es un embole así que hay que ponerle onda, rodearse de gente que nos ayude a estar de buen humor. Para mí, el humor salva siempre.

Varias de esas mujeres “pulpo” que no se detienen.

Las entradas, de $450 y hasta $700, se pueden obtener en eventpass.com.ar y en boletería. Con Club Río Negro, 2x1 en la función de este viernes.