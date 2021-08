Dalma y Gianinna insisten en que Morla sea investigado por la apropiación de las marcas Maradona

Las hijas de Diego Maradona aseguraron hoy seguirán trabajando para que el exapoderado de su padre Matías Morla "se siente en el banquillo de los acusados" en el expediente en el que se investiga si se apropió ilegalmente de las marcas del astro futbolístico y por el que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó las medidas cautelares que habían sido dictadas contra el letrado.

"Denunciamos penalmente a Matías Edgardo Morla porque, como su abogado y apoderado, entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, Sattvica S.A. (…), que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo", se indicó en una carta que Dalma difundió esta tarde en su cuenta de la red social Twitter

Luego recordó que sus abogados habían logrado que el Juzgado de Instrucción 43 dictara una medida de cautelar, la cual fue dejada sin efecto por el fallo del viernes pasado de la Cámara de Apelaciones.

Sin embargo, en la carta se remarcó que se trató de un fallo "dividido" en el que uno de los jueces ratificó la cautelar aunque "modificándola por una menos severa".

"Los otros dos jueces opinaron que la medida era prematura porque todavía no se convocó a Morla a indagatoria, es decir, que todavía no está formalmente acusado del delito que habría cometido. Es decir, que ningún juez ha dicho que Morla tiene las marcas de nuestro padre en forma legítima y definitiva así tampoco que nosotras no tenemos razón en nuestro reclamo", se señaló.

Para los hijos de Maradona, el fallo de la Cámara sólo sostiene que "por el momento" los hechos denunciados "tienen que seguir siendo investigados con más profundidad".

- Con información de Agencia Télam.-