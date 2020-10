Damián de Santo sobre la denuncia que ocupó tierras: "No soy un usurpador"

El actor Damián de Santo dio su versión después que un hombre lo acusó de usurpar terrenos en la localidad de Villa Giardino, Córdoba. En ese lugar montó un complejo de cabañas.

“Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puede hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador”, manifestó Damián de Santo en diálogo con TN.

También se defendió asegurando que "no hace las cosas por izquierda jamás" y remarcó que todavía no hay una decisión judicial.

Lucas Berubie es quien acusa al actor de quedarse con un lote que pertenece a su familia.

“Él fue comprando varios lotes, el número dos de mil metros cuadrados es de mi familia, él unificó todo. En el 2007 o 2008 se contactó con nosotros porque había construido el complejo en ese lugar y cuando fue a la Municipalidad no lo dejaron escriturar y le dijeron que el espacio tenía dueño. Nosotros todos los años pagamos los impuestos”, denunció Berubie en Nosotros a la mañana.

Días atrás, Damián de Santo relató como casi su casa es consumida por el fuego después de un incendio que se originó por un corte de un cable de media tensión. Destacó que su vivienda se salvó gracias a la acción de una persona con un avión hidrante que se sumó a la tarea de los bomberos.