"Danzas con historia": un viaje a las músicas argentinas con Chechelos

Como todos, Mauro Sarachian y Ramiro Zarate Gigli, antes conocidos como Chechelos, tenían planes para 2020. Pero, como a todos, esos planes se derrumbaron con la pandemia de coronavirus desatada en marzo y la respectiva cuarentena que aún continúa vigente. Sin shows, sin giras, sin posibilidades seguir trabajando tal como lo venían haciendo, este dúo de chelistas, Premio Revelación 2017 en el Festival Cosquín, se reformularon; y con ellos, sus proyectos. Entre ellos, “Danzas con historia”.



Los músicos estaban preparando el material para lo que iba a ser (y que será cuando todo esto pase) su próximo trabajo, “Danzas argentinas Vol. 14”, cuando la pandemia sobrevino. Atrapado a medio camino, Mauro repensó el material con el que ya contaban y el resultado fue, un fascinante recorrido por la música y la danza de litoral y el norte argentinos contando por sus protagonistas -entre ellos Teresa Parodi y Peteco Carabajal- en ocho capítulos que ya están disponibles en YouTube.

Si bien los capítulos son de acceso libre y gratuito, se puede colaborar con 200, 500 o 1000 pesos teniendo en cuenta que los músicos no tienen taquilla desde el inicio de la cuarentena, hace ya cuatro meses y medio. El material está enriquecido con la interpretación de parte de Chechelos de cada pieza musical referenciada en “Danza con historia”.

"Danzas con Historias" Capitulo 8 - La Pomeña - Horacio Burgos



En diálogo con Río Negro, Ramiro contó detalles de este proyecto, cómo están trabajando en cuarentena y adelantó que pasará con sus próximos trabajos:

P: ¿Cómo se les ocurrió trabajar online con diferentes referentes de la música popular?

R: En este contexto de pandemia la idea surgió como todos los músicos están haciendo: queríamos hacer algún contenido y, como este año íbamos a grabar un disco “Danzas Argentinas Vol. 14”, teníamos una visión de hacer todas las danzas tradicionales de ballet versión chelos, con arreglitos y toda una puesta escena. Vamos a retomar el proyecto el año que viene, seguramente. Como estamos lejos se complica hacer recitales web en vivo. Dijimos hacer algo que nos sirva a nosotros y a la gente: dijimos de hacer danza tradicional con referentes en vivo y subir el material a las redes. Se coparon todos en el acto. Los músicos que se sumaron en el camino fueron Silvia Servini, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Roberto de Los Coplanacu, todos “amantes del conocimiento ancestral y musical”: “Danzas con Historias” lo subimos por capítulos a las redes.

P: ¿Extrañan al público y los escenarios?

R: ¡Uf! Me estás tocando la llaga (risas). Por supuesto, al principio no tanto, uno contento… mucho tiempo para estudiar y generar material y cosas nuevas. Personalmente, a mi viajar, es algo que me encanta, me encanta la ruta y ahora estoy en Carlos Paz, donde me agarró la cuarentena. Hay una estación de servicio, donde tomo el cafecito sólo para sentir la nostalgia de la ruta (risas), armar guitarreadas, estar con gente y esas cosas que tiene la ruta.

Ramiro y Mauro, junto a Ciro, el "tercer chechelo", a cargo de la percusión.

P: ¿Cómo es ensayar en esta nueva realidad?

R: Los ensayos como grupo los pospusimos, por lo que nos dedicamos a hacer “Danzas con Historia” y este año no vamos a avanzar mucho. Estudiar, producir, desarrollar ideas y pensar cosas nuevas. Estoy trabajando hace rato en un estudio sobre armonía para violonchelo, estoy dedicando el año para estudiar y desarrollar nuevas técnicas. Lo bueno de la pandemia es estudiar y agilizar todos los métodos para la educación. Estoy desarrollando una forma de estudio que es distinta sobre el enfoque de la clase virtual, tengo alumnos de diferentes lugares con otros paradigmas, como Paraguay o Mendoza, por ejemplo.

Nos va a costar mucho a los músicos volver al sistema que teníamos armado, sobre todo en lo que es música independiente que dependemos de nuestra producción, de las salas, hay que saber que 2021 va a seguir siendo un año difícil". Ramiro Zárate Gigli.

P: ¿Cómo imaginan las nuevas partituras/materiales?

R: Hay todo un mundo desarrollando cosas nuevas como tablets virtuales y pedales que permiten pasar la partitura.

P: ¿Están trabajando composiciones propias o son versiones de otros músicos?

R: Tenemos dos proyectos: uno que es la grabación de “Danzas Argentinas Vol. 14”, una reversión de todas las danzas tradicionales que se bailan por lo general en las academias de danza y otro que disco que vamos a sacar que tiene otro formato con otro sonido de violonchelo, otra puesta en escena que es de todos temas nuestros que son cantados.

P: ¿Cómo es fue hasta acá la repercusión del público?

R: La repercusión y aceptación del público es buena, muestra un lindo apoyo a “Danzas con Historia”, hay un lindo ida y vuelta que se nota en las redes. El material va a quedar y se va a poder volver a encontrar y escuchar, con una puesta en escena linda, “algo no tan casero”, que quede en el tiempo.

P: ¿Para cuándo es posible pensar en un nuevo disco de Chechelos?

R: Si grabamos el año que viene… (risas). Nos va a costar mucho a los músicos volver al sistema que teníamos armado, sobre todo en lo que es música independiente que dependemos de nuestra producción, de las salas, hay que saber que 2021 va a seguir siendo un año difícil. La Cultura está siempre dejada tan para el final, para lo último, que va a requerir mucho esfuerzo nuestro volver a edificar un circuito cultural.