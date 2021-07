De amor, guerras y resiliencia: la nueva novela de Viviana Rivero

Su camino estaba marcado por el éxito y cada vez que edita una novela lo reafirma. “Una luz fuerte y brillante”, su más reciente trabajo, no es la excepción. Viviana Rivero es cordobesa, abogada y escritora por naturaleza. En esta ocasión invita a descubrir una cultura completamente desconocida para los occidentales: la siria musulmana. Una historia de amor, guerra y resiliencia. Todos los condimentos en un solo libro que inspira a tener esperanza.



Cuando la escritora piensa en qué mensaje deja su última novela, en qué quiso transmitir a sus lectores, no duda un instante en decirlo, y lo lanza al aire: “Creo que deja el mensaje de resiliencia, esperanzador. La resiliencia de la mujer creo que es el mensaje que yo quería dejar en este libro”, confiesa.

La historia de este último best seller comenzó allá por 2019 cuando conoció a una pareja siria que se refugió en nuestro país. Cuando escuchó su historia supo que tenía que escribirla. “Conozco una pareja que venía huyendo de Siria, de la guerra, justo cuando Argentina saca las leyes para recibir a los refugiados sirios. Esta pareja consigue un contacto en nuestro país, un familiar muy lejano, los trae y ahí yo los conozco. Entonces me interesa mucho, todo lo que me cuentan. Los empiezo a grabar. Y a partir de ahí empieza mi investigación. Ellos me cuentan su vida. De cómo huyeron. Y ahí decido escribir la historia”, contó Rivero en un diálogo con RÍO NEGRO.



Así nació “Una luz fuerte y brillante”. Rivero precisó que tuvo que realizar una profunda investigación para poder conocer bien las costumbres de la comunidad musulmana y que para eso tuvo extensas charlas con mujeres sirias a quienes llamaba. “Esta fue una investigación bastante ardua. Porque necesitaba entender muy bien la guerra en Siria. Porque necesitaba entender cómo piensa una mujer musulmana, que es completamente distinto a lo que pensamos nosotros. Empecé a escribir esta novela en pandemia. Me llevó un año y medio escribirla”, puntualizó. Inclusive contó que tenía pensado viajar a Siria, pero la pandemia se le interpuso. “Tenía los pasajes para mayo del 2020 y en marzo se cerró todo”.

Amor, guerra y resiliencia

El libro cuenta dos historias: una, la historia de amor de Salma y Álvaro. Ella una joven universitaria musulmana y él un fotógrafo occidental. Por esas cosas de la vida quedan atrapados en un edificio en ruinas en Siria en donde viven meses. Donde el choque cultura se hace inevitable. La otra historia, que transcurre en paralelo, comienza cuando Nunú es una niña. Está situada en los años ´60, en la Siria de esplendor. Hasta que los caminos de los protagonistas, en un momento, se cruzan. Pero las historias tienen un trasfondo. Una intención. Un mensaje.

“Creo que la novela te invita a conocer la cultura musulmana. Como mujer, cuando leo el libro, o yo desde el momento en el que investigué es como que me sale una veta grande de rebeldía de saber, de denunciar. Porque nosotros acá vamos a la calle y gritamos nuestros derechos y nos escuchan. Más allá que se vaya más lento, más rápido, vamos ganando los espacios que queremos, pero ellas no pueden”, indicó; y agregó: “Simplemente el ser de Nunú tiene una cuota de rebeldía casi en secreto, y eso pasa de generación en generación. La mujer puede querer ser rebelde, pero puede perder todo. Porque se va a revelar contra todo. Se arriesga a perder a su marido, a su papá, su mamá, sus hermanas, sus amigas, su situación económica porque no va a tener dónde ni de qué vivir, ni qué comer, y hasta puede perder su vida”.

El libro promete ser un best seller como ya es costumbre cada vez que Viviana Rivero lanza a la venta sus novelas. Desde que decidió “colgar” el título de abogada para dedicarse de lleno a su pasión no ha parado de recibir premios y la noticia de “se agotó” ya es moneda corriente. “Jamás se dejaron de reeditar mis libros. Son 12 novelas que constantemente se imprimen”, subrayó ente risas.

En 2019, Netflix adaptó "Secreto bien guardado", el primer libro de Viviana Rivero, en una miniserie que protagonizaron Oriana Sabattini y Victorio D'Alessandro.

Top secret

Como pasó con su primera novela, “Secreto bien guardado”, cuyos derechos fueron comprados para una miniserie que actualmente puede verse en Netflix, Rivero tuvo la noticia que productores argentinos están interesados en “Y ellos se fueron”, su tercer libro. “No puedo adelantar mucho. Es top secret, pero tengo la esperanza que también se haga una serie de esa novela”, concluyó.

Viviana Rivero trabajó más de 10 años como abogada. Lo hacía en el ámbito tributario. Un día, cuando ya había lanzado sus dos primeras novelas, que fueron todo un éxito, decidió que era dar un giro en su vida y comenzar a vivir su sueño como escritora. Dejó los juicios en manos de una amiga, colgó su título de abogado y comenzó a dedicar a tiempo completo a escribir. “Cuando yo tenía dos novelas que se estaba vendiendo bien, una con un premio y la otra que la había comprado Planeta y que se estaba vendiendo bien, es que yo decido vivir de esto. Decido dejar el estudio jurídico y me empiezo a levantar, igual que siempre, a las 7.30 de la mañana. Mandaba a los chicos a la escuela y después subía a una oficina, que me había armado en mi casa, a escribir mi tercer libro”, rememoró.

Una novela, dos historias, tres visiones

Cuando Viviana Rivero qué quiso mostrar a través de su última novela, lo resume diciendo que fueron tres los ejes en lo que se apoyó.

1.- La historia de amor y de choque cultural. Una atracción entre un hombre y una mujer pero hay un choque cultural. Qué pasa cuando es tan grande.

2.- Quería mostrar cómo viven la guerra. La pareja que yo había conocido me contaban mucho cómo ellos vivían la guerra. Con tres horas de electricidad por día, donde tenés que enchufar celulares, mantener las cosas en la heladera, tiroteos constantes, los vidrios de su casa rotos. Quería mostrar la guerra.

3.- Y sobre todo quería mostrar lo que viven las mujeres allá. Eso fue una de las cosas que más me impactó cuando yo escucho todos los relatos porque la mujer árabe en la guerra no es como la norteamericana, que esté en el ejército o en parte del poder que toma decisiones, la mujer árabe lleva la parte de las lágrimas en la guerra. Esa sociedad tan machista y desnudarla para que nosotros seamos consciente de esto. Pero al mismo tiempo, hay algo, esta idiosincrasia tiene algo de bello, que no tenemos los occidentales. Ellos tienen una serie de costumbres tan milenarias y tan bellas.