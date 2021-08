De la Station Wagon al nuevo Peugeot 308 SW

Hace unas semanas, la marca Peugeot presentó el nuevo Peugeot 308 SW, una silueta en sí misma. Con estilo expresivo, el modelo tiene un perfil elegante y una espalda sofisticada. Es eficiente y ultramoderno sin sacrificar lo esencial ni frustrar las expectativas de los clientes en el segmento de las camionetas compactas.

Menos austera, más eficiente y también más seductora, la versión actual de la camioneta no debe nada a otros turismos. Por otro lado, conserva la que siempre ha sido la especificidad del segmento: una silueta alargada y, sobre todo, un volumen de carga generoso.

El nacimiento de la primera camioneta Peugeot se remonta a 1949, cuando se introdujo la versión camioneta del Peugeot 203. En ese momento, el segmento era muy incipiente y no se sabía a ciencia cierta si existía una clientela para este tipo de vehículo. Pero la marca del león no tuvo dudas al respecto, hasta el punto de ofrecer no una, sino dos versiones del Station Wagon Peugeot 403: una Familiar y una Comercial más rudimentaria.

Otras épocas, debut de un peugeot 403 familiar.

La buena aceptación de los modelos por parte de los consumidores anima a Peugeot a desarrollar su oferta. En 1956, la marca león lanzó la camioneta Peugeot 403, también propuesta en las versiones Familiar y Comercial. Será reemplazado en 1962 por el Peugeot 404 Station Wagon. El Peugeot 203 Station Wagon sólo tendrá sucesor en 1965, con la llegada del Peugeot 204.

A partir de entonces, la historia sigue su curso y se escriben nuevos capítulos a lo largo del tiempo: modelos Peugeot 304 y 504 Station Wagon en los años 70, Peugeot 305, 505 y 405 Station Wagon en los 80, Peugeot 306 y 406 SW en los 70. A principios de la década de 2000, Peugeot lanzó dos modelos originales que promueven una evolución en el segmento: el Peugeot 206 SW con dimensiones especialmente reducidas para una camioneta, y el Peugeot 307SW que se apropia de algunas buenas ideas vistas en monovolúmenes.

Un vehículo que siempre rindió bien para llevar a la familia o para como herramienta de trabajo.

La lista sigue creciendo, con las versiones SW del primer Peugeot 308 y Peugeot 407, así como del Peugeot 508 de primera y segunda generación.

Con tantos modelos, podemos decir sin exagerar que casi todo el mundo tiene en la memoria algún rastro de un Peugeot Station Wagon.

Nuevo 308 SW



En 2021 entra en escena una nueva camioneta de Peugeot: el nuevo Peugeot 308 SW. Al igual que la berlina, de la que deriva, este modelo es sin duda una de las propuestas más seductoras del segmento.

Hay 608 litros de volumen de carga, llegando a 1634 con el asiento completamente abatido: ¡hay mucho espacio en el baúl del Peugeot 308 SW! Además de ser espacioso, el nuevo Peugeot 308 SW también es práctico, con un asiento de tres partes que se puede abatir directamente desde el maletero, utilizando los controles ubicados en las paredes.

Interior ultra moderno del Nuevo 308 SW.

La distancia entre ejes del nuevo Peugeot 308 SW ha ganado 55 mm en comparación con el sedán. Esta modificación no solo libera más espacio para los pasajeros traseros, sino que también se adapta mejor a la silueta del vehículo, que parece estar sólidamente posicionado en las cuatro ruedas.

En versiones sedán o familiar, el nuevo Peugeot 308, equipado con un clúster digital 3D de 10 pulgadas y una pantalla táctil central de alta definición de 10 pulgadas, innova con el nuevo Peugeot i-Connect® Advanced. Los botones de comando convencionales se reemplazan por i-toggles totalmente configurables. El pequeño volante, otro elemento inseparable del i-Cockpit® Peugeot, da al conductor la sensación de formar una carrocería con el coche.

Los primeros ejemplares del nuevo Peugeot 308 SW estarán en las calles a principios del próximo año. En el lanzamiento, Peugeot pondrá a disposición una serie de motores, incluidos dos híbridos recargables de 180 y 225 CV.