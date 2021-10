De milagro: 21 personas sobrevivieron a pesar de que su avión se estrelló e incendió

Un avión con 21 personas a bordo se estrelló este martes al despegar cerca de Houston, Texas, y todos los pasajeros y tripulantes lograron salir de la aeronave antes de que se incendiara, informaron los bomberos locales.

El avión, un McDonnell Douglas bimotor -según un funcionario local- fue destruido casi por completo por las llamas, según las imágenes impactantes difundidas por los servicios de emergencia.

Sólo hay un herido reportado, dijeron desde el Departamento de Bomberos de Katy, al oeste de Houston, informó la agencia de noticias AFP.

Poco después del accidente, el juez jurisdiccional Trey Duhon comunicó -vía Facebook- que todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron rescatados de manera segura, y agregó que solo uno de ellos sufrió una lesión menor.

En relación con las causas del siniestro, Duhon detalló que "la información que tenemos en este momento indica que el avión no alcanzó altitud al final de la pista y cruzó Morton Road, deteniéndose en el campo justo al norte del aeropuerto, donde se incendió".

Por el hecho intervino la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Waller y WCSO y se confirmó que el modelo de la aeronave involucrada es MD-80.

A plane crashed and burst into flames during takeoff at the Houston Executive Airport in Waller County, Texas. All 21 people on board were safely removed from the aircraft pic.twitter.com/TGQkcisVnw