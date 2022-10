El acceso al gas en el corazón de Vaca Muerta, un debate que sigue abierto

En junio de 2020, en plena pandemia de Covid-19, un grupo de abogados, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia para que se reconozca el acceso al gas como “esencial en el marco del derecho a la salud y a la vida”. Le reclamó además convocar a los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, para instrumentar un remedio judicial urgente a la ausencia de provisión del combustible a grandes sectores de la población más vulnerable de la ciudad de Neuquén y de la provincia.

En el escrito, firmado por las referentes de la APDH Noemí Labrune, Nerea Monte y Sara Garodnik, buscaba un compromiso del Estado en todos sus niveles para buscar soluciones de corto plazo a un problema que generaba consecuencias directas en la salud de la población y se veía agravado por la situación de pandemia y el duro periodo invernal.

Consideró que el máximo órgano judicial de la provincia era el actor ideal para proteger este derecho “para acordar con sus pares en la división de funciones del Estado Provincial, remedios adecuados”, señaló la iniciativa.

Si bien la respuesta del TSJ no fue la esperada, ya que tanto el dictamen del Fiscal General como la resolución del máximo tribunal finalmente desestimaron el recurso considerando que “no es posible asumir la intervención que se reclama” porque no estar dentro de la esfera de “competencia originaria y exclusiva” del cuerpo resolver el tema sin “invadir de modo imprudente esferas de atribuciones propias de otros poderes del Estado” y no se estaba ante la presencia de un “caso justiciable”, el fallo realizó varias consideraciones que tuvieron importantes implicancias jurídicas y políticas en la discusión de este tema, tanto en la provincia como a nivel nacional.

Así lo consideró el abogado Marcelo Medrano, uno de los autores de la presentación judicial, en diálogo con Debates.

“Es un fallo muy importante, porque no es un fallo binario en términos de perdiste o ganaste. Una lectura posible es que rechazaron nuestro reclamo porque no eran competentes, pero si te fijás tanto en la resolución del fiscal, donde pone a disposición los recursos de ese organismo para garantizar el tema del derecho al gas y las políticas públicas, y el fallo del TSJ cuando habla de la colaboración entre poderes pone un paréntesis muy sugestivo, donde señala ‘que es en definitiva lo que pidieron’. Significa que al final de cuentas hicieron lugar a lo importante: la necesidad de un acuerdo político para lograr el remedio, el acceso al gas. Desde ese punto de vista puede verse como un éxito rotundo”, opinó el abogado.

La presentación fue hecha por integrantes de la APDH, en plena pandemia de coronavirus.

Estimó que se trató de una muy buena señal del cuerpo, por tratarse de una acción novedosa en lo jurídico, ya que “respetando las competencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo” en los hechos instrumentó el acuerdo y se realizaron varias reuniones para intentar buscar una solución al problema. Además, al ser una decisión del máximo organismo judicial provincial y reconocer normas provinciales y convenciones de los tratados internacionales, podría ser invocado en otros municipios y parajes de Neuquén.

Después de esta resolución hubo al menos cuatro reuniones formales donde participaron representantes de los tres poderes del Estado, la APDH y otras organizaciones donde se abordó la temática, aunque por el momento las soluciones siguen en el plano de los proyectos y anuncios.

El Frente de Todos presentó un proyecto del ley en la Legislatura, vinculado a la provisión de servicios. Hubo una declaración del Consejo Superior de la Universidad del Comahue, instando a la rápida provisión de servicio de gas a los asentamientos y poniendo a disposición las capacidades científicas y técnicas de la universidad para contribuir a las soluciones. Hubo pronunciamientos y acciones de varios concejales neuquinos. Y, aunque no está relacionado directamente con el fallo, el propio municipio lanzó un proyecto, el “Dale Gas” que comenzaría el año que viene a construir redes de gas domiciliarias a unos 7.000 vecinos de sectores informales de la ciudad, con una inversión de 500 millones de pesos (Ver aparte) . Sin embargo, el Instituto Provincial de la Vivienda, en cuyas tierras están el 60% de los asentamientos, aún no ha dado respuestas.

El debate de fondo

En el fondo de la discusión está el hecho de que, a menos de 60 kilómetros de los principales yacimiento de gas del país, en Vaca Muerta, hay unas 12.000 viviendas (unas 50.000 personas, un 8% de la población de la capital neuquina) la mayoría de ellas de asentamientos pero también algunos barrios ya regularizados, que no cuentan con el servicio de gas natural ya que no existen redes domiciliarias.

David Lugones, colaborador de la APDH y exconcejal, fue uno de los encargados de realizar los estudios y recolección de datos que fundamentaron el pedido.

Lugones recordó que no es un problema de abastecimiento, ya que existe un importante gasoducto troncal (que va desde Plaza Huincul a General Conesa) que atraviesa la ciudad de Neuquén de oeste a este y tiene la capacidad suficiente para, eventualmente, extender estas redes. Las empresas privadas han señalado que estarían en condiciones de abastecer esta nueva demanda, si se realizan las obras complementarias correspondientes.

El gran inconveniente es que debido a la falta de acceso al gas natural, miles de personas atraviesan el invierno calefaccionándose con leña (71%) o electricidad (14,5%), los principales medios alternativos en los asentamientos según un relevamiento de la fundación Techo-Argentina. Además del gas en garrafa, que es la principal fuente para la cocción de alimentos.

El uso de leña plantea problemas por el uso de artefactos irregulares y la mala ventilación de muchos ambientes de las viviendas precarias, lo que genera efectos nocivos para la salud para sus habitantes.

En el caso de las garrafas, hay problemas de alto costo y abastecimiento mientras que en el uso de la electricidad, su elevado costo torna muchas veces impagable el servicio, especialmente luego de la suba de tarifas.

Algunas cifras

Lugones ejemplificó que una familia tipo que utiliza caloventores para calefacción dispara su consumo de 250 kW por mes, para una familia tipo, a más de 1.500 kW por mes, 6 veces más, con el impacto que ello tiene en la boleta. Incluso en verano, el uso intensivo de termotanques eléctricos eleva el consumo a unos 500 kW por mes, es decir el doble de una vivienda normal.

Otro de los problemas que demanda la generalización del acceso a las redes de gas tiene que ver con temas de jurisdicción. Lugones consideró que , si bien el plan lanzado por el intendente Mariano Gaido “es un buen comienzo” ya que permitiría solucionar el problema en varios asentamientos, sólo el 40% de ellos se encuentra radicado en tierras del municipio.

El 60% restante son en su mayoría tierras pertenecientes a la provincia, en su gran mayoría gestionadas por el IPVU, que aún no ha participado de las reuniones ni ha plateado ninguna iniciativa concreta.

Lugones señaló que actualmente, de los cerca de 50 asentamientos que existen en la ciudad de Neuquén, la gran mayoría ha iniciado procesos de ordenamiento, con regularización de servicios de electricidad y agua, pero la provisión del servicio de gas no ha tenido el mismo avance.

Por ejemplo, en los asentamientos 7 de mayo y 2 de Mayo, que suman unas 1.400 viviendas, ya han regularizado el sistema eléctrico en casi un 80% y el agua en una proporción similar, sin embargo las redes de gas siguen muy lejos. “Incluso hay barrios ya consolidados, como Colonia Esperanza, que siguen sin tener acceso a la red de gas, cuando hay un gasoducto que atraviesa la ciudad y no hay problemas de abastecimientos en la principal provincia productora ( y exportadora) de gas del país”, señaló.

Lugones destacó además que un plan consensuado a nivel provincial y municipal permitiría bajar mucho los costos no sólo de las redes barriales, sino también en las conexiones intradomiciliarias, ya que hay experiencias donde el municipio puede contratar a uno u a un grupo de gasistas matriculados para realizar todos los planos y conexiones, uno de los principales costos que tiene la instalación del gas para los vecinos.

En este sentido, el abogado Medrano destacó que “en la lógica del planteo que presentamos con la APDH, buscábamos el reconocimiento de un derecho, un acuerdo y un remedio. Lo que no puede admitirse es la inexistencia de remedios”, al problema, concluyó.

El municipio avanzará con redes en asentamientos de su jurisdicción

Aunque no se relacionó directamente con el reclamo judicial realizado por la APDH, a pocos meses de la presentación hay un primer intento de extender el servicio de gas en la capital neuquina. La municipalidad de Neuquén lanzó en los primeros días de septiembre el plan “Dale Gas” que busca darle acceso al vital combustible a unas 7.000 familias de varios asentamientos.

Según informó el jefe comunal, Mariano Gaido, el proyecto significará una inversión cercana a los 500 millones de pesos para la comuna, que se tomarán del fondo creado a partir del superávit provincial. La ejecución del proyecto comenzará el año que viene, pero como un “gesto político” del compromiso municipal con las obras el intendente señaló que de inmediato comenzarán a ejecutarse obras en las tomas Pacífica y Juvenil.

El emprendimiento estará a cargo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) que se encarga de la tarea de ejecutar las acciones de “integración socio urbanística”, que incluye la regularización de asentamientos informales y desarrollar nuevas áreas urbanizadas en el ejido.

En el lanzamiento de la iniciativa, el presidente de la IMUH, Marcos Zapata, quien también fue parte del anunció, aclaró que «Dale Gas» incluye únicamente la construcción de las redes troncales de distribución de gas y las conexiones domiciliarias pero no realizarán trabajos dentro del hogar. Sin embargó se anticipó que se esta trabajando en otro programa a futuro para que los distintos beneficiarios puedan gozar del servicio en sus hogares.

“Dale gas” llegará a varios sectores informales, entre otros comprenderá a Tres Arroyos (Confluencia Urbana), Auca Mahuida (Centro Oeste), Paimún y Tronador (Confluencia Rural), Huertas Comunitarias y Even Ezer (Villa Ceferino), Alto Godoy (Gran Neuquén Norte), Limay (Limay), La Familia (Barrio Militar), Estrella Federal (Villa Ceferino), Pacífica – Progreso (Gregorio Álvarez), Juvenil y El Morro (Progreso), La Laguna (San Lorenzo) y El Obrador (Gran Neuquén Norte). Se sumarán Los Hornos en Valentina Norte y el Mirador en Colonia Nueva Esperanza.