Degustación gratis en la reinauguración de una tradicional heladería de Roca

Con ambiente totalmente renovado e incorporación de nuevos gustos y maquinaria, la heladería Arezzo vuelve a abrir sus puertas al público roquense. La reinauguración es este miércoles 18 de 18 a 23 horas con desgutación gratuita para quienes se acerquen a conocer las mejoradas instalaciones.

“Roca tiene algo nuevo para disfrutar. He hecho un esfuerzo importante porque veo que la ciudad va creciendo y la gente quiere cosas nuevas. El cliente se merece un lugar de venta lindo, confortable, con buen trato y sobre todo la primera impresión que se tiene que llevar es el de la higiene”, comenta el dueño del local, Antonio Priolo.

La tradicional heladería tendrá elaboración a la vista. (Fotos: Gonzalo Maldonado)

Entre las novedades, que clientes y amigos van a encontrar, hay dos nuevas vitrinas traídas exclusivamente de Europa que contendrán 28 sabores a la vista. De entre algunos de los nuevos gustos para probar están el pistacho de Bronte y el chocolate al agua, que ¡no lleva crema ni azúcar! Además no faltarán los sabores de siempre como crema Arezzo, ferrero rocher, tiramisú y otros tantos. Ahora sí que va a estar difícil decidirse por cual probar.

También incorporaron un moderno pasteurizador que tiene capacidad para 120 litros de mezcla y dos maduradores que son máquinas donde enfrían la mezcla para empezar la elaboración de los helados.

Nueva disposición de heladeras para una mejor atención al público.

Pisos de mármol y un grabado en la pared con cierto toque de graffiti, que impacta con sus colores, adorna buena parte del salón. Una buena vista hacia el sector de la elaboración es una de las atracciones de esta nueva etapa. Mesa, butacas, el ya conocido espacio en la vereda y una heladera exhibidora con postres para disfrutar en familiar o de manera individual. Además, un delicado y amplio mostrador de mármol, de alguna manera, completa la elegante renovación.

“La elaboración a la vista es algo que se estila en Europa y también lo vamos a incorporar acá. El cliente va a poder ver cómo es el proceso, un trabajo que es bien cuidado en el sentido bromatológico por las materias primas que se usan para hacer el helado. Yo uso pastas elaboradas en Italia, con la mejor calidad, y el resultado lo ves en el producto terminado. Nosotros lo que elaboramos en el día, se consume en el día”, continúa Priolo.

Solo faltan pequeños detalles para la nueva apertura.

De origen italiano y con 43 años en esta dulce profesión, Alberto contó que comenzó con esta aventura “a los ponchazos, no sabía nada sobre helados”. Con un staff de 8 personas, él incluído, se apuesta al buen trato -con capacitaciones para atención al público- y a mantener una alta calidad en el producto que ofrece.

“Esta reinauguración estaba prevista para el mes de mayo, pero no se pudo. Creímos que para el día de la madre en octubre ibamos a abrir sin problemas, pero fue imposible. La tercera era la vencida, así que finalmente vamos a abrir el 18 de diciembre. Esta era una meta personal. Tuve la oportunidad de levantar mi local en otra ciudad, pero me quedé acá. Entonces hoy quiero, de alguna manera, devolverle a los clientes y a Roca lo que me han dado por años. Soy un agradecido de esta ciudad y de su gente”, comentó.

Antonio Priolo invita a conocer lo nuevo de Arezzo.

Entonces, a no olvidarse que este miércoles 18, de 18 a 23, heladería Arezzo (Tucumán 1251) abre sus puertas con una degustación gratuita. Y a partir de ahí el horario de apertura será de 11 de la mañana a 3 am todos los días, Fiestas incluídas.