Del Potro confirmó que no participará de los Juegos Olímpicos

El gran objetivo para Juan Martín Del Potro en 2021 era competir en los Juegos Olímpicos pero hoy anunció que no podrá participar ya que la recuperación por la lesión en su rodilla derecha le llevará más tiempo.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!", escribieron en la cuenta oficial de su equipo de trabajo.

El tandilense, de 32 años, apostaba a poder tener su regreso en Tokio pero los riesgos de resentirse de la lesión lo desalentaron. Su historia en los Juegos es notable ya que consiguió la medalla de bronce en Londres 2012 y la de plata en Río de Janeiro 2016. En ambos torneos eliminó a Novak Djokovic y en Brasil también a Rafael Nadal.

Su último partido del circuito fue hace dos años en el certamen sobre césped de Queens. Ese día se resintió de la lesión que arrastraba en la rótula derecha, fracturada en octubre de 2018, en Shanghai.

Desde ese momento, tuvo cuatro operaciones en la rodilla, la última el 23 de marzo de este año. La vuelta deberá esperar pero Del Potro no baja los brazos.

La Asociación Argentina de Tenis confirmó la lista que sí estará en los Juegos Olímpicos. Podrán ser de la partida: Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo.

Los cuatro primeros tienen su lugar asegurado por su posición en el ránking ATP. Los tres restantes (Bagnis, Coria y Cerúndolo) dependerán del puesto que ocupan cuando se realice el corte.