Denuncia penal: La municipalidad se presentó en la Justicia por un cheque de $124.000 que quisieron cobrar dos veces

“Por pedido de la fiscalía, que tiene su actividad acotada por la pandemia, hicimos la denuncia en la comisaría 10º, para que ellos la tomaran enseguida y comenzaran con la investigación”. Con estas palabras el secretario de hacienda local, Joaquín Landívar, se refirió a la presentación policial que realizó, debido a que detectaron una irregularidad con un cheque dirigido a una proveedora de Las Grutas.

“Nos llamó el banco del Chubut para alertarnos. El valor, de alrededor de $140.000, estaba destinado a la dueña de un corralón de Las Grutas. Había sido cobrado virtualmente a través del Banco francés, por una empresa de Neuquén. Y, ahora, pretendían acceder a un nuevo cobro presentando el cheque papel. Desde la entidad nos dijeron que la persona en cuestión era titular de una cuenta del banco Nación” dijo Landívar.

Esa cuenta sería del hermano de la ex tesorera del municipio, que fue desplazada el 13 de mayo. Según aseguran no habían descubierto nada irregular para pedir su traslado a otro sector. Pero, tras informarle de la decisión, la mujer presentó un certificado por un cuadro de stress laboral, y no regresó para realizar la entrega formal de las actuaciones de su área. Su hermano tiene una casa de repuestos en San Antonio, y un proveedor de él es el que habría recibido el valor de $124.000 como pago, antes de que el banco del Chubut alertara de que pretendía cobrarse nuevamente.

“Lo llamativo es que el cheque en realidad estaba destinado a pagarle a la dueña del corralón grutense. Cuando le pregunté a esta proveedora me dijo que jamás había retirado ese valor y que la firma que figuraba en uno de los endosos no era la de ella” aseguró Landívar. Que agregó que “en la cadena de endosos hay una irregularidad. Porque en la foto que se envía para cobrarlo virtualmente hay una firma algo desdibujada. Y falta una rúbrica en el caso del cheque papel que luego se presenta al otro banco” detalló.

Lo cierto es que ahora no sólo se abrirá una investigación sobre este cheque sino que se analizará la posible existencia de alguna maniobra similar con valores dirigidos a otros proveedores.

Con respecto a la ex empleada de tesorería, Landívar ya había trabajado con ella. Es que este funcionario integra el gobierno de JSRN, que actualmente conduce Adrián Casadei, pero también lideró hacienda durante la gestión anterior de Luís Ojeda, de un signo político contrario (Frente de Todos). Justamente la mujer, que estuvo en ese rol por al menos tres años, habría llegado al cargo durante la gestión de Ojeda. Decidieron desplazarla el mes pasado, aunque seguiría con otras tareas, ya que es personal de planta permanente.