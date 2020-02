Denuncian el ataque de encapuchados frente a una ocupación mapuche

Un grupo de jóvenes que el fin de semana se instaló a orillas del lago Mascardi, frente a la ocupación mapuche de la lof Lafwen Winkul Mapu, denunció públicamente el ataque se sujetos encapuchados y armados, quienes les arrojaron combustible y aceite a su carpa y pertenencias.

La denuncia fue pública y a través de las redes sociales aunque no se radicó de manera formal en la Policía o en la Justicia. Los damnificados pidieron que se comparta este hecho para alertar a quienes llegan al lago Mascardi, en la costa junto a la ruta nacional 40, a unos 35 kilómetros de Bariloche.

Meses atrás la comunidad Lafken Winkul Mapu anunció la extensión de su ocupación al otro lado de la ruta con el objetivo de cuidar la costa del lago y las instalaciones del área de uso público que pertenece a Parques Nacionales, un lugar muy visitado por veraneantes para el uso diurno.

Según el relato de una de las afectadas (que pidió reservar su identidad), el sábado alrededor de las 23, cuando se encontraba con un grupo de amigos en el lugar, con una carpa instalada, se presentaron 4 personas con los rostros cubiertos, uno portaba en una mano un reflector que los encandiló en la cara y los otros sujetos llevaban un machete, un arma (que identificaron como escopeta) y una botella.

La carpa de los jóvenes de Bariloche que fueron atacados por encapuchados. Gentileza

La mujer indicó que los encapuchados profirieron insultos, acusándolos de haberles gritado “indios”, y les exigieron que se retiren del lugar porque “esas eran tierras de ellos”, puntualizó la afectada quien agregó que también fueron incitados a “pelear mano a mano”.

En medio de la discusión, uno de los encapuchados arrojó una mezcla de aceite quemado y combustible sobre la carpa y la vestimenta que tenían puesta. Dos de los jóvenes acampantes recibieron ese líquido en el rostro.

Una campera manchada con la mezcla arrojada por desconocidos encapuchados en Villa Mascardi. Gentileza

La mujer afectada dijo a RÍO NEGRO que no realizaron la denuncia formal ante la reiteración de casos en los que a otros visitantes les ha ocurrido lo mismo y no prosperaron las denuncias. Indicó: “esta gente, sea o no mapuche, sigue estando ahí y atacando a los que van a acampar tranquilos”.

Tras el ataque, los encapuchados se retiraron y el grupo se quedó durante toda la noche. La denunciante calificó como lamentable que se deba “estar con miedo”.

En el lugar, en la costa del lago Mascardi, había otros grupos a los que también se habrían referido con insultos y amenazas.

Este caso no es el primero que refiere agresiones de jóvenes encapuchados en el área de Mascardi.