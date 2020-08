Denuncian que el exmaestro de Roca condenado por abusos tiene “privilegios” en el Penal II

Javier Bernel, condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de once niñas en la Escuela 38 de Roca, volvió a ponerse en el centro de las miradas. Una nueva denuncia judicial que involucra a funcionarios del Establecimiento de Ejecución Penal II, está en marcha.

El 6 de agosto circuló por redes sociales un video en el que se lo veía en medio de un encuentro social distendido, conversando y compartiendo mates con seis agentes penitenciarios en un salón de usos múltiples del personal.

La filmación llegó a manos de las madres y familiares de las víctimas del docente quienes conmovidos por la situación y preocupados por la seguridad de sus hijas, decidieron radicar una denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen los hechos puertas adentro de la cárcel.

“(Bernel) tiene un lugar de privilegio bancado por la jefatura del Penal y nosotras no estamos seguras. A él lo protegen y nosotras estamos en peligro. Nos pone en una situación de vulnerabilidad nuevamente. Me siento avasallada otra vez”, relató una de las madres a RIO NEGRO.

Este medio accedió a la denuncia radicada en la Unidad Fiscal Temática N° 3 el 13 de agosto en la que se exponen los hechos y piden que se inicie una investigación en el marco del Artículo 248 del Codigo Procesal Penal por el delito de incumplimiento de de deberes de funcionario público, según explicó el representante legal de las familias, Ulises Terbay.

El propósito de “saber las causas y consecuencias de esta actividad ilegal e ilegítima”, además de saber “si resultan de práctica corriente”, manifestaron.

Por su parte, la secretaria de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, anticipó a RIO NEGRO que desde el Ejecutivo ya están trabajando en el asunto y se ordenaron las actuaciones administrativas preliminares dentro del Penal 2, apenas se tomó conocimiento del video.

Por su parte, padres y madres denunciantes manifestaron sus vivencias ante la situación denunciada y ahora piden celeridad a la justicia.

“¿Por qué el Ministerio Público no intervino inmediatamente el Penal?”, se preguntó una de las mujeres. “Nosotras nos encontramos con todas las fallas del sistema. Lo que el Estado rionegrino le hizo a mi hija es terrible”, aseguró una de las madres.

“Desde que empezó todo esto hace dos años atrás, empezó una tormenta. Primero enfrentamos un juicio, luchando porque le den los años de condena por todo lo que hizo. Yo ahora me entero que él tiene privilegios en el Penal II, que el está cómodo donde está, toma mate con la policía, tiene su propio celular. Es un poco impactante”, fustigó otra de las denunciantes.

En el mismo sentido, se manifestó un padre. “Hemos luchado mucho durante el juicio contra los estamentos del Estado, que por incrédulos, por mala voluntad o por inoperancia, no actuaron como correspondía actuar y ahora otro estamento más como el Servicio Penitenciario Provincial que no cumple con las medidas que debería cumplir… la verdad es que es algo que no termina nunca”, dijo.

“Seguimos pagando los costos de salud emocional y a esto se suma que (Bernel) puede manejar el Penal como lo maneja, nosotros no tenemos seguridad para nuestras hijas. ¿Quién sabe qué puede hacer el tipo desde la cárcel?” Padre denunciante

.

Investigación dentro del Penal

Betiana Minor, secretaria de Justicia del Ministerio de Seguridad de Río Negro, confirmó que se iniciaron acciones a partir de la difusión del video y garantizó que desde el ministerio no avalan este comportamiento.

“Tomamos conocimiento cuando se hizo público y en forma inmediata nos comunicamos con el Servicio Penitenciario a los fines de que nos expliquen la situación, identifiquen al personal e inicien las actuaciones preliminares correspondientes”, expresó la funcionaria en diálogo con RIO NEGRO.

Dijo que se va a investigar a quienes aparecen en el video. "Se toman testimonios, se verifican cuáles eran las circunstancias, que hacían ahí, porqué y a qué hora, y que hacía el interno en ese lugar (…) lo que no esté sujeto de acuerdo a los protocolos que debe cumplir el personal penitenciario, se lo imputará por la sanción disciplinaria que corresponda”, anunció.

“Queremos evaluar qué sucedió y qué sucede con este interno. Nunca vamos a avalar, para tranquilidad de las familias y de las víctimas, ningún tipo de privilegio y mucho menos con personas condenadas por este tipo de delitos” Betiana Minor, secretaria de Justicia del Ministerio de Seguridad de RN

“Las actividades que se permiten dentro de las unidades y que obligatoriamente debemos otorgar a los internos, no se pueden confundir con otro tipo de situaciones”, resaltó la funcionaria quien refirió que hasta el momento se trataría de un hecho aislado.

Consultada por la respuesta de las autoridades del Penal 2, Minor dijo que reaccionaron de muy buena manera el pedido y (el director) entendió que era una situación anómala. “No hubo una reticencia por parte del Servicio Penitenciario, de la unidad”, aclaró.

“Todos los internos deben ser tratados de la misma manera porque así nos obliga la ley. No existen internos privilegiados por sobre otros, (…) no debe haber dentro de la población penitenciaria con el personal ningún tipo de privilegio” Betiana Minor, secretaria de Justicia del Ministerio de Seguridad

Por otro lado, el Juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos fue consultado por este medio sobre el tema.

“Claramente esa no es una conducta que debería pasar adentro de un penal y el Ejecutivo debería investigar porqué hay esta proximidad entre un interno y los otros, no porque sea Bernel, sino con cualquier interno”, opinó.

.

La denuncia

Entre los argumentos soslayados en la denuncia judicial, las familias, representadas por Terbay, postulan que este tipo de reuniones no forman parte de las facultades y atribuciones previstas en las Leyes 3008 y 4283, Decreto 1634, Ley 24660 y Decreto 18/97 como de ningún Reglamento o Protocolo de Tratamiento de Internos.

Además, sostienen que se evidencia una connivencia entre el personal policial involucrado y el interno.

“La contundencia del vídeo es por demás demostrativa de los privilegios con los que cuenta el interno, solo posible con la dispensa de un trato preferencial y discrecional por parte del personal encargado de su custodia”, redactaron los denunciantes.

.

El caso

Javier Marcelo Ramón Bernel fue condenado el 18 de diciembre de 2019 por el Tribunal de Juicio de Roca por ser autor de los delitos de abuso sexual simple doblemente agravado contra diez de sus alumnas; y meses después, el Tribunal de Impugnación no solo confirmó la sentencia, sino que le agregó una condena por “tentativa de abuso sexual simple” contra otra nena.

Para las familias, la asistencia psicológica es una deuda pendiente que el Estado tiene, sobre todo con las víctimas. “Yo hasta el día de hoy espero una terapia psicológica, que el Estado diga acá estamos. Yo mandé a mi hija sana a la escuela y me la devolvieron con terrible trauma”, concluyó una de las madres.