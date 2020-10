Denuncian que faltan camillas porque las usan para dejar cuerpos en Neuquén

Un camillero de Neuquén publicó una foto de la morgue del hospital Castro Rendón para denunciar que no disponían de camillas porque estaban todas ocupadas con cuerpos. El director, Adrián Lammel, lo negó y aseguró que la morgue tiene las propias. A la par de esta denuncia se confirmó que se instalaron dos cámaras de frío en la Ciudad Deportiva para destinar los cadáveres por falta de espacio en otros lugares.

El camillero, Walter López, explicó a Radio Unco Calf que todo comenzó el domingo, cuando retomó la guardia. "Nos encontramos que no había camillas en ninguno de los pisos, a partir de ahí se empezó a buscar. Resulta que estaban en la morgue, ocupadas por los óbitos".

Según López, les explicaron que no podían utilizarlas porque la morgue se encontraba llena y que recién el lunes iban a desocuparla. El trabajador manifestó su molestia con la situación y resaltó que no hubo inversión: "tenemos tres camillas funcionando, que son las que usábamos nosotros". Agregó que hacen faltan camillas y que les dieron elementos de bioseguridad que no son de calidad.

Al ser consultado por RÍO NEGRO sobre el hecho, Lammel afirmó que hay camillas y que las de la morgue no son las mismas que las de otros sectores. "Ayer, durante tres horas, tuvimos la morgue completa con cinco cadáveres, pero se los llevaron después", detalló.