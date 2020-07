Denuncian que Neuquén no ayuda a las familias vulnerables

Pese a la lluvia, unos 30 miembros de organizaciones sociales reclamaron frente a Casa de Gobierno en Neuquén, por la entrega de módulos alimentarios, leña y garrafas para los sectores más vulnerables de la población. Denunciaron que desde Provincia llevan hasta 15 días de atraso en la entrega de refuerzos para los comedores.

"Los merenderos y comedores de Neuquén se han mantenido gracias a la colaboración de la gente", remarcó el representante del Frente de Organizaciones en Lucha, Diego Mauro. Sostuvo que hay un gran abandono por parte del Ministerio de Desarrollo Social: "Desde ayer que nos nos atienden el teléfono".

Distintas agrupaciones -entre ellas Polo Obrero, Frente Popular Dario Santillán, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Frente de Organizaciones en Lucha- denunciaron retrasos en el aprovisionamiento de los merenderos.

"Están demorando la entrega de alimentos para comedores, módulos alimentarios y leña a miles de familias de la capital neuquina, en momentos que la Fase 1 imposibilita la salida a trabajar, por la informalidad de las changas o trabajos precarios", señala un comunicado de las organizaciones.

"Nuevamente, son las familias las que pagan los resultados de la burocracia del Estado y sus demoras, sumándose el recorte en los camiones garraferos, algo inaceptable en virtud de las bajas temperaturas", agregaron.

Mauro indicó que el gobierno les prometió la compra de 4.000 módulos alimentarios, de los cuales les deben 3.000. "Siguen entregando 160 raciones para 2000 compañeros", afirmó. Agregó que siguen recibiendo el mismo aprovisionamiento que a fines del año pasado, mientras que 150 familias más de Neuquén requirieron de asistencia alimentaria.

Además, denunció un recorte del 30% en los módulos. "No viene casi nada de carne, traen menos pan y no incluye queso", aseguró, aunque reconoció que los condimentos abundan. "No le podemos dar de comer orégano y sal a la gente", manifestó.

Con las bajas temperaturas, además de brindar un plato de comida para las familias carenciadas, también entregan leña y garrafas para calefaccionarse. Sin embargo, pese a que el gobierno les prometió comenzar con el "operativo leña" este 1 de julio, todavía no han recibido novedades: "Desde ayer no nos atienden el teléfono".

"Sabemos que la plata está, lo que pasa es que se la gastan en otra cosa", enfatizó Mauro y apuntó al Centro de Convenciones, como ejemplo. Para las organizaciones sociales la situación es muy preocupante, ya que observan un incremento de la pobreza en Neuquén en los últimos años, que ahora se agudizó con la pandemia.

"Según Unicef, seis de cada 10 niños viven bajo la linea de la pobreza", informó y analizó que las cifras se multiplicarían con la crisis económica y sanitaria actual. Por eso sostienen que es fundamental una mayor asistencia del estado: "Los más vulnerables siempre somos el último orejón del tarro".

En caso de no tener respuesta, volverán a manifestarse, aunque resaltó que siempre están abiertos al diálogo.