Denuncian que Salud Mental de los hospitales de Neuquén está saturada por alta demanda y pérdida de profesionales

Los servicios de psiquiatría de los hospitales Heller, Castro Rendón y del hospital Plottier están sufriendo la pérdida de profesionales por goteo, con un incremento de los casos debido a las crisis de la pandemia y un agravamiento de las condiciones, en algunos pacientes, debido a un vademécum viejo, que data de una década.

Así lo resumió Juan Sáez, integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría y parte del plantel de profesionales del Heller. En el Castro Rendón, las profesionales elevaron notas a la dirección médica alarmadas por la situación, al igual que en el Heller.

Todas las notas finalizan en la subsecretaría de Salud, desde donde esperan que se generen políticas que frenen con el alejamiento de profesionales.

“En el sistema trabajamos en red; articulamos con psicólogos, asistentes sociales y los diferentes hospitales. En los últimos meses renunciaron unos 7 psiquiatras y esto sobrecarga todo el sistema, ya congestionado por la crisis de la pandemia y postpandemia”, explicó Saez.

Dijo que el encierro generó en estos últimos dos años el desarrollo de muchos problemas de salud mental, en especial la población infanto juvenil; donde se incrementaron los índices de atención crítica “en forma desproporcionada”. La cantidad de casos que requieren atención que se tenían por mes o en forma bimensual, se presentan semanalmente. Y sólo hay un especialista en este segmento etario en el hospital regional.

“La falta de profesionales en busca de mejoras salariales y el agregado de un vademécum que no está actualizado desde hace 10 años, nos obliga a internar o derivar al privado. Hace una década que tenemos los mismos psicofármacos, que con una disponibilidad de medicamentos más actualizada, podríamos hacer tratamientos” psicoterapéuticos ambulatorios que con la actual cartilla, no se viabilizan", sostuvo.

Sáez fue claro en plantear que no logran contratos con profesionales de otras jurisdicciones por desinterés salarial. En el Heller se fueron 2 psiquiatras y no ingresaron residentes en un área que requeriría el doble de profesionales de los que ahora atienden; en el Castro Rendón renunciaron 3 profesionales del área adicciones y Salud Mental está sin chances de ampliar dispositivos por la falta de personal. Además no hubo posibilidad de renovar el plantel de Plottier, que se redujo a 2 profesionales.

“En el caso de las ciudades cercanas, como Centenario, se derivan al Castro Rendón; o de Senillosa, al Heller, mientras que en diferentes ciudades del interior ni siquiera tienen evaluaciones, porque requieren ser derivados directamente al Castro Rendón”, finalizó el integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría .