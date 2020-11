Denuncian que se "rellenan huecos" en el sistema de salud de Neuquén

En todas las clínicas y hospitales el personal de salud es insuficiente. Los refuerzos que van llegando no dan el oxígeno suficiente. (Foto: Florencia Salto)

El sistema de Salud supo ser catalogado y reconocido como uno de los mejores del país e inclusive de latinoamérica. Eso según el Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (Siprosapune) quedó en la historia y, más aún en pandemia. Asegura que hoy se "rellenan huecos" con personal poco capacitado.

"Tuvimos varias renuncias de médicos clínicos en las ultimas semanas, en el hospital de Plottier, por ejemplo, en plena pandemia", aseguró Juan Ferrari, médico de Centenario y delegado de Siprosapune, en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Radio.

Especifcó que fueron tres o cuatro las renuncias de médicos y que "está a punto de caerse la internación en el hospital de Plottier". Pero también señaló que faltan médicos en otros puntos de la provincia con Rincón de los Sauces y Villa La Angostura.

"Salud dice que están cubiertos el 95% de los cargos, pero de ese 95%, un porcentaje altísimo, en el último año y medio, está cubierto por trabajadores que no tienen la formación. En nuestro hospital de Centenario tenemos seis profesionales haciendo el trabajo de especialistas en medicina general que no son médicos generalistas", ejemplificó el médico sobre la situación que atraviesa el sistema.

También indicó que los anuncios de incorporación de nuevos profesionales que se hacen realizan desde el gobierno provincial son el mismo sentido. Señaló que muchos de esos trabajadores no están capacitados o son residentes. "Anunciar con bombos y platillos que eso es fortalece el sistema de salud termina siendo un engaño", resaltó.

"Hace un año y medio o dos se están cubriendo cargos que quedan vacantes por gente que renuncia porque el sistema de salud no conforma equipos como los que tiene que conformar. La gente no es reconocida en sus trabajos, en su esfuerzo y en su remuneración como tiene que ser y se rellenan cada uno de esos huecos con trabajadores que no tienen la capacidad y la formación que tienen que tener", denunció Ferrari, en diálogo con el programa radial que conducen Virginia Trifogli y Mario Rojas.

Siprosapune inició una jornada de lucha que será virtual y sin abandonar los puestos de trabajo donde reclaman "que se pueda discutir urgente la ley de carrera profesional que ya presentamos tres veces" y que "la tienen guardada en legislatura y no la quieren discutir".

"Necesitamos una ley que regule nuestro trabajo, que nuestro trabajo vuelva a ser atractivo y competitivo, y que volvamos a ser ese lugar donde trabajadores formados de distintos lugares y distintos puntos quieren formar parte", resaltó el médico de Centenario.

"La pandemia nos está pasando por encima"

"Que sigan diciendo que hay lugar -en las terapia intensivas- es propaganda, estamos totalmente saturados. La pandemia nos esta pasando por encima. Las respuestas de nuestras autoridades son tibias", confió Juan Ferrari, médico de Centenario y delegado de Siprosapune, en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Radio.

El médico señaló que en el hospital de Centenario, y en muchos otros, hay pacientes que necesitarían estar en terapia intensiva o intermedia pero que son relegados por falta de lugar. Ferrari también contó que el Centro Coordinador de Camas ha tenido más de 20 pacientes con necesidad de terapia, a los que no logra ubicar en ningún centro de Salud.

"La situación es muy grave", indicó al tiempo que solicitó a la población mantener el distanciamiento y no realizar juntadas familiares ni con amigos. "Las juntadas llevan a que familias enteras que se juntaron se enfermen, se infecten, se contagien, varios de ellos lo pasen muy mal, algunos queden internados y algunos se mueren", cerró el profesional.