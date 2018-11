¿Por qué la final entre Boca y River ya es histórica desde antes de jugarse?

En las calles y en las redes hay un tema que domina la escena. Desde las primeras horas de ayer, cuando se supo que River y Boca se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores, propios y extraños hicieron comentarios al respecto. Algunos llegan al extremo y afirman que “son los partidos más importantes de la historia del fútbol mundial” y otros hacen referencia a que “al gobierno le viene bien que se hable de otra cosa”. Las visiones son distintas y subjetivas, pero lo que es innegable es el impacto gigantesco que ya tiene la final en términos de interés del público. Las noticias online de “Río Negro” sobre el “Megaclásico” que se viene fueron las más visitadas en la página del diario. Toda reunión social tuvo alguna mención referente a lo que se viene. No solamente se trata de la primera definición de Libertadores entre equipos argentinos, sino que además chocarán los dos más grandes del país con mucho para perder desde lo deportivo y otro tanto de lo que no tiene que ver con la pelota en juego. Respecto de la serie semifinal de 2004, en la que Boca se impuso por penales, el contexto social y cultural tiene características distintas. El advenimiento de las redes sociales forman parte de los comportamientos cotidianos de la población, generan que el impacto de una victoria o una derrota pueda provocar cambios rutilantes de ánimo. Los últimos cuatro años de River ganando varios títulos internacionales y las dos eliminaciones al rival de toda la vida, que normalmente se imponía en esos cruces, le agregan más dramatismo. Para colmo, los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de quedarse con la Supercopa, que hasta el próximo cruce fue el partido con más cosas en juego entre ambas instituciones, ya que definió un título local. Cabe mencionar que, como espectáculo deportivo, los clásicos que se vienen también generan demanda de información por parte de quienes no tienen puesta la camiseta de ningún involucrado. Hay un morbo en ver lo que puede pasar con el derrotado que puede ser más o menos criticable pero siempre está a la orden del día.

Última vez de la final

con formato ida y vuelta

A partir del 2019, la definición del torneo continental de clubes más importante de América se realizará con un solo encuentro y en cancha predefinida. De esa forma se copiará el formato de la Champions. No parece tener demasiado sentido hacer lo mismo en esta parte del mundo teniendo en cuenta las grandes distancias que hay que recorrer para asistir a una final en un país lejano. Nada mejor que despedir las finales ida y vuelta con un superclásico que ya se metió en la historia incluso antes de jugarse.

El reclamo de Gremio

y la sanción a Gallardo

Tanto el entrenador de River como Guillermo Barros Schelotto fueron multados y sancionados por Conmebol porque sus equipos habían salido tarde al segundo tiempo en los partidos de ida de semifinales. El DT del Millo no cumplió la reglamentación e ingresó al vestuario en el entretiempo del partido en Porto Alegre. Fue el propio Gallardo quien reconoció lo sucedido. Gremio reclamó los puntos y la resolución saldría en las próximas horas. Si bien las chances de que dejen afuera de la Copa en el escritorio son casi nulas, se rumorea que Gallardo recibiría una sanción muy dura como no poder presenciar ningún encuentro de la final. Este tema no es menor teniendo en cuenta que la actual edición de la Copa tuvo varias polémicas y suspensiones que repercutieron en lo deportivo. La más significativa fue el partido que le dieron ganado a Independiente 3 a 0 sobre Santos por la mala inclusión de Carlos Sánchez ¿Qué decidirá Conmebol en este caso?

Ayer, a través de su cuenta oficial de Twitter, Conmebol informó que la ida será el sábado 10/11 a las 16 y la vuelta el 24/11 a la misma hora.

Un gran negocio

y la gloria en juego

222

millones de pesos se adjudicará el ganador de la Libertadores. Una serie que vale demasiado.

redacción central