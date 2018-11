Súperfinal: “que el Tribunal de Disciplina lea nuestro reclamo y de respuesta”, dijo Angelici

El presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici, y su entrenador Guillermo Barros Schelotto dieron esta tarde una conferencia de prensa, tras conocerse la definición de la Conmebol de suspender el encuentro con su clásico rival en el Monumental, en el marco de la disputa por la final de la Copa Libertadores. “Nos preparamos para jugar una final y no estaban las condiciones dadas para hacerlo. Claramente estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy”, señaló escuetamente Barros Schelotto, quien abrió la instancia con los periodistas.

Por su parte, el presidente del club de fútbol se mostró ofuscado por la trascendencia que tuvo el documento firmado ayer entre las partes para suspender el partido de vuelta, rubricado ante la presencia de todas las dirigencias en medio de una tarde de convulsión. “Sé lo que firmé, por eso hice agregar al final del documento lo de la igualdad de condiciones entre los equipos para que se juegue”, sostuvo Angelici.

Te puede interesar: Así reflejaron los medios del mundo los incidentes en el Monumental

“Anoche me volví a reunir con el cuerpo técnico y obligué a los abogados del club a que traigan un escrito esta mañana. Hice la presentación (ante Conmebol) vía mail y me apersoné al hotel donde está la dirigencia. Le alcanzamos la transcripción exacta de lo que pasó”, agregó el dirigente xeneize. En tanto que ratificó que Boca solicitará que se revea la determinación de jugar el partido, aunque aún no tenga fecha el encuentro deportivo. “Estoy convencido que los partidos se juegan y se ganan en la cancha; pero debo aferrarme al estatuto y hoy hicimos la presentación con todos los artículos que se incurrieron ayer”, determinó.

Lee también: Tevez y Benedetto: ‘‘Que le den la copa a River’’

Ambos integrantes de la dirigencia se presentaron en una conferencia, donde no se hizo lugar a preguntas de los periodistas, luego de que Conmebol indicara su determinación sobre la suspensión del partido. En este marco, por el momento sólo está confirmada la reunión del martes en Paraguay con todas las dirigencias, para resolver si se disputa el partido y los pasos a seguir.