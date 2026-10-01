20 años después, Zidane recordó el cabezazo a Materazzi en la previa del Francia-Italia por Nations League

Veinte años después de aquella final del Mundial de Alemania 2006, Zinedine Zidane volverá a enfrentarse con Italia, aunque esta vez desde el banco de suplentes. El entrenador de Francia se medirá con la Azzurra este viernes desde las 15:45 por la Nations League.

El 9 de julio de 2006, en Berlín, el por entonces capitán y número 10 de Les Bleus disputó su último partido como futbolista profesional. Francia igualó 1-1 y, durante el tiempo suplementario, Zidane fue expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo tras el recordado cabezazo a Marco Materazzi. Luego, Italia se consagró campeona del mundo en los penales.

En la conferencia de prensa previa al duelo, aquel episodio no pasó desapercibido. «Las imágenes me lo recuerdan siempre, pasan en bucle todo el rato», recordó Zidane con una sonrisa. Y agregó: «Afortunadamente no hice solo eso y tengo otras imágenes más agradables. Así que pienso más en las que son positivas».

Luego, el entrenador profundizó sobre lo sucedido aquella noche en Alemania: «No estoy orgulloso de lo que pasó. Lo dije y lo repetí, y lo vuelvo a decir hoy. Forma parte de una trayectoria. No solo puedes hacer cosas bonitas». Zidane también señaló que no volvió a hablar con Materazzi desde aquel partido.

Sin embargo, el DT rápidamente dejó atrás el recuerdo y se enfocó en el partido que tendrá por delante: «Ahora pasamos a otra cosa. Vamos a ver qué pasa mañana con este equipo de Francia», concluyó. Zidane comenzó su ciclo al frente de Les Bleus con dos triunfos por 1-0, ante Turquía y Bélgica, y ahora buscará comseguir otra victoria en esta fecha FIFA.