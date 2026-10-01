Lionel Scaloni tiene los pibes para la renovación en la Selección Argentina

Lionel Scaloni está cerca de renovar su contrato como entrenador de la Selección Argentina y, a falta de la confirmación oficial, ya empezó el recambio generacional en el plantel con la inclusión de muchos juveniles.

El triunfo 4 a 0 ante Bolivia en Córdoba en el primer amistoso de esta fecha FIFA tuvo dos sorpresas en el once inicial: Román Vega y Gianluca Prestianni.

El primero es una opción para el lateral izquierdo. Se destacó en Argentinos Juniors, estuvo en el radar de River y se fue al Zenit de Rusia. El segundo, surgido de Vélez, vive un gran presente en el Benfica y es uno de los tantos desequilibrantes en ofensiva.

Sin Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel, el lateral derecho fue Agustín Giay que ya había estado en los amistosos previos a la Copa del Mundo. El ex San Lorenzo, actualmente en Palmeiras, es una alternativa en un puesto donde no asoman muchos nombres.

También jugó desde el inicio Nico Paz, de poco rodaje en el Mundial, y marcó el 2-0 con una definición exquisita. El zurdo, que brilla en el Como de Italia, es uno de los que mayor proyección tiene y podría ser el nuevo N°10 después de la despedida de Lionel Messi.

Mastantuono y Barco, dos que se buscaron constantemente. (Foto: Clarín Fotografía)

En el segundo tiempo, Scaloni aprovechó para mandar a la cancha a varios jóvenes más. Entraron Franco Mastantuono, Valentín Barco, Equi Fernández, Valentín Gómez y Leonel Flores.

Con un equipo prácticamente nuevo en cancha, Argentina mostró un juego fluido y dinámico. Hubo muchos pases cortos y asociaciones, un sello que ya se vio en los mejores momentos de este ciclo.

Al grupo de juveniles se suma una base estable de jugadores que todavía tienen mucha carrera por delante pero ya tienen años de experiencia en la Selección. En esa lista están Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez, entre otros.

Está claro que sobra materia prima para que Argentina siga en la elite mundial por mucho tiempo más. Si logra administrar todo ese talento en sus filas, la era post Messi no será tan tortuosa como se teme.