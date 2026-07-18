Franco Colapinto no quedó conforme: «Todos mejoraron, pero nosotros empeoramos»

El argentino fue beneficiado por las penalidades y podrá largar a las puertas del Top 10 mañana.

Más allá de la buena clasificación y la enorme oportunidad de pelear otra vez por los puntos, el argentino Franco Colapinto no quedó conforme con el desempeño de hoy en la prueba de clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

El A526 no se mostró lo suficientemente competitivo como el pilarense esperaba. Por el contrario, el rendimiento del monoplaza empeoró respecto a los ensayos de ayer, que lo habían tenido consolidado dentro del Top 10.

«Ayer estábamos un poco mejor, creo que por alguna razón la pista mejoró y todos mejoraron. Nosotros no. Empeoramos. En las rectas voy bastante lento. Llegando al último sector llegando a (la chicana) de ‘Bus Stop’ voy muy lento, pierdo mucho tiempo», expresó el argentino.

¡QUÉ MANERA DE CERRAR LA Q1! Con una gran última vuelta, Colapinto subió cuatro puestos y se metió en la segunda instancia de la clasificación del #BelgianGP.



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«No fueron buenos cambios, creo que es un auto que está siendo bastante difícil de manejar y difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Y apenas tenés algo en la entrada de la curva y es muy difícil corregirlo. Y creo que eso es lo que genera mucha inconsistencia. Es un auto impredecible de manejar», agregó.

No obstante ello, las circunstancias se prestaron para conseguir una buena posición de partida para mañana. Luego de clasificar 13°, Colapinto avanzó dos puestos por penalidades y se aseguró el 11° cajón de salida para mañana.

«Estamos intentando mejorar el coche. Dimos un buen paso después de Silverstone y Austria, mejoramos el coche y estamos un poco más cerca. Necesitamos dar otro paso y ojalá hacer que el coche se adapte un poco más a nuestra manera de conducir y sacar un poco más, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo. Hicimos lo mejor que pudimos con el coche», cerró el pilarense.