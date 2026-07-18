Lionel Messi y Lamine Yamal, la historia que empezó con una foto y termina en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Nueva York, donde Argentina y España ultiman detalles para el partido decisivo que definirá al nuevo campeón. La previa estuvo marcada por un encuentro con figuras del deporte mundial y, sobre todo, por las declaraciones de Lionel Messi sobre Lamine Yamal, el joven talento español con quien protagoniza una historia tan singular como simbólica.

Messi y Lamine protagonizan la final soñada

Consultado por la famosa fotografía en la que aparece bañando a un bebé que años después se convertiría en una de las mayores promesas del fútbol, Messi resumió la situación con una frase que rápidamente se volvió viral: «La vida es una locura».

El capitán argentino destacó lo extraordinario que resulta que ambos se enfrenten ahora en una final mundialista y elogió el crecimiento del futbolista español, aunque confesó, entre risas, que espera que «el domingo no tenga su mejor versión».

El evento reunió además a personalidades como Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant, junto con representantes de ambas selecciones. Por Argentina participaron el entrenador Lionel Scaloni y el arquero Emiliano «Dibu» Martínez, mientras que España estuvo representada por el seleccionador Luis de la Fuente y el capitán Rodri.

El ambiente en Nueva York refleja el entusiasmo de la afición argentina, que promete convertir al MetLife Stadium en una especie de localía albiceleste. Miles de hinchas llegaron desde distintos puntos del mundo y agotaron las 80.000 localidades del estadio, donde las entradas alcanzaron precios muy elevados.

En la conferencia de prensa, Luis de la Fuente apeló al humor al afirmar que lo único que realmente lo ponía nervioso era regresar en helicóptero al hotel. Rodri, por su parte, aseguró que España afronta el desafío con la convicción de tener más ganas de ganar que miedo a perder. Del lado argentino, Scaloni reconoció que el conjunto español representa un rival de máxima exigencia, mientras que Dibu Martínez aseguró que la presión no modifica su forma de competir.

La preparación de ambos equipos también estuvo condicionada por el clima. Si bien mejoró la calidad del aire tras el humo provocado por los incendios forestales en Canadá, las tormentas eléctricas obligaron a suspender el entrenamiento de España y retrasaron el de Argentina.

La presencia del presidente estadounidense Donald Trump en la final también generó comentarios, especialmente después de que el delantero español Borja Iglesias manifestara que, en caso de ganar el título, espera que el saludo protocolar con el mandatario sea un trámite breve. Mientras tanto, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer puesto, con Kylian Mbappé todavía en carrera por la Bota de Oro frente a Messi.

Con información de AFP