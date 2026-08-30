Empezó el Regional Amateur: todos los resultados de los equipos zonales

Deportivo Roca empató 1 a 1 con San Patricio en El Chañar. (Foto: Diego Vidal - Prensa Deportivo Roca)

El Torneo Regional Amateur disputó hoy la gran mayoría de los encuentros de la primera fecha con una gran cantidad de equipos de la zona en competencia.

La goleada de la jornada la protagonizó Alianza de Cutral Co que derrotó 5 a 0 a Río Grande como visitante en el predio de Ciudad Deportiva de la capital provincial.

La figura estelar del Gallo fue Laureano Doello, reciente refuerzo para este campeonato. El zurdo metió cuatro de los cinco goles y el restante fue de Eric Mendoza.

Laureano Doello hizo cuatro goles para Alianza. (Foto: Prensa Alianza de Cutral Co)

Doello llegó como una de las incorporaciones destacadas del Celeste proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú. En 2023 jugó el Federal A en Cipolletti.

El equipo del Pulpo Lencina viene de ser bicampeón en Lifune y se ilusiona con volver a ser protagonista en un torneo federal, algo que le costó en los últimos años. Por ese grupo, Maronese e Independiente empataron 0 a 0 en el oeste.

El batacazo de la primera fecha lo consiguió Unión de Allen que derrotó 1 a 0 a La Amistad en Cipolletti con un gol agónico de José Railén.

Unión festejó un triunfazo ante La Amistad en Cipolletti. (Foto: Gentileza Cary Jorquera)

El Mago recibió una licencia para jugar este torneo y lo afrontó con la base de la Liga Confluencia en un plantel con muchos juveniles. En contrapartida, los cipoleños parten como favoritos a pelear el ascenso algo que casi consiguen en la edición pasada cuando perdieron la final con FADEP de Mendoza.

En esa misma zona, Deportivo Roca empató 1 a 1 como visitante ante San Patricio del Chañar. El colombiano Luis Felipe Miranda, que volvió al club para este torneo, abrió el marcador a los 15′.

Luis Felipe Miranda metió el gol de Deportivo Roca. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

Sobre el cierre del primer tiempo, Isaac Chaván anotó el empate. El Depo terminó con 10 por la expulsión de Benjamín Morales. Por esa razón y la de ser visitante, no sumó un mal punto en el arranque.

Por la zona 7, Estudiantes Unidos de Bariloche le ganó 2 a 1 a Fontana como visitante en Trevelin. Los goles del vencedor fueron de Marco Labruna y Franco Montero. Julián Mielgo marcó para el local. Por este grupo, completan el martes Puerto Moreno y Cruz del Sur.

En la zona 8, Jorge Newbery y Deportivo Villalonga empataron 1 a 1 en Carmen de Patagones. Martín Maldonado anotó para el local y Erik Tourville metió el del visitante. En este grupo, quedó libre Talleres de San Antonio Oeste.

Por la zona 9, Sportsman venció 1 a 0 a Atlético Chimpay con un gol de Miqueas Varela en el partido que se jugó el sábado en Choele Choel. El restante del grupo, que tuvo libre, es Deportivo Beltrán.

En la zona 10, Deportivo Darwin empató 1 a 1 con Independiente de Río Colorado. El que descansó en este grupo fue Atlético Regina.