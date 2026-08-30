Ignacio Reyes y Emilia Giustiniani se quedaron con la 3° edición del Trail Aniversario de Roca

Ignacio Reyes, de Allen, y Emilia Giustiniani, de Bariloche, fueron los grandes ganadores de la tercera edición del Trail Aniversario de General Roca, que se disputó en Paso Córdoba. La prueba reunió a más de 1.100 atletas en las bardas.



La competencia comenzó a las 9:30 con una única largada desde la tradicional Pulpería de Paso Córdoba para las tres distancias previstas: 8, 17 y 27 kilómetros. Los corredores se enfrentaron a la exigente prueba que tiene recorridos con distintos desniveles y senderos característicos del área protegida.

En los 27K masculinos, Nacho, quién se coronó en la Doble Apolo y luego completó una exitosa gira por Europa, registró 1 hora, 51 minutos y 15 segundos y se quedó con el primer lugar. El podio lo completaron Fernando Muñoz, de Plottier, con 1h55m10s y Hugo Rodríguez, de Esquel, con 1h56m52s.

Reyes, Muñoz y Rodríguez, el podio general masculino. (Foto: Carlos Mir)

Entre las mujeres, hubo un prestigioso podio. Emilia Giustiniani cruzó la meta en 2 horas, 23 minutos y 49 segundos. La roquense Belén Sepúlveda terminó segunda, con 2h27m44s, mientras que Mayra Mardones, de Catriel, ocupó la tercera posición con 2h35m01s. Cabe destacar que tanto Reyes como Giustiniani integran la selección nacional de Trail y fueron mundialistas en 2025, mientras que Belén Sepúlveda es referente en el ámbito local.

La barilochense fue la más rápida de las mujeres. (Foto: Carlos Mir)

La distancia de 17K tuvo como ganador en la clasificación masculina a Eulalio “Coco” Muñoz, de Esquel, quien marcó 1h07m08s. El chubutense, olímpico en Tokio 2021, coronó su segunda participación en el certamen roquense. El local, Alexis Corrias, fue segundo con 1h07m55s, mientras que Matteo Lescano, también de Roca, completó el top 3 en 1h09m59s.



En la general femenina de los 17K, el primer lugar fue para la roquense Marilyn Fontana, con un registro de 1h26m29s. La experimentada Silvia Colipi, de Piedra del Águila, quedó segunda con 1h26m53s y Brenda Guerrero, de Allen, tercera con 1h28m21s.

En los 8K, Martín Araya, de Regina, fue el primero con 29m43s. Diego Salguero, de Roca, terminó segundo con 29m53s y el cervantino, Víctor Simonelli quedó tercero con 29m54s.

La clasificación femenina de los 8K quedó encabezada por Patricia Barros, de Plottier, quien completó la distancia en 37 minutos y 14 segundos. Paula Napolitano, de Roca, fue segunda con 37m18s y Estefanis Santibáñez, también representante roquense, terminó tercera con 38m03s.

La jornada deportiva tuvo su antesala el sábado con la entrega de kits y una charla que reunió a varios de los principales exponentes del trail. Emilia Giustiniani, Belén Sepúlveda, Ignacio Reyes, Eulalio Muñoz y Javier Mariqueo compartieron sus experiencias con los participantes en la previa de la competencia.

La convocatoria volvió a mostrar el crecimiento de la prueba en la zona y el país.

Según informó la organización, hubo más de 1.100 atletas inscriptos con representantes de unas 60 localidades de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Tucumán, Neuquén y Río Negro.