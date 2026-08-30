Javier Milei viaja a Chile para reunirse con José Kast tras el cruce diplomático sobre el Estrecho de Magallanes

En una semana de intensa actividad oficial, el presidente Javier Milei alternará su agenda entre Buenos Aires y Santiago de Chile. El mandatario viajará al país vecino este jueves 3 de septiembre para participar en el Foro Madrid y, horas más tarde, será recibido por el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. El encuentro bilateral adquiere un peso diplomático particular, ya que se produce apenas días después de que ambas naciones tuvieran un tenso contrapunto sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

La controversia se originó a partir de una entrevista brindada por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde. Sus palabras sobre el extremo austral provocaron una rápida reacción política en Santiago y el anuncio de una nota de protesta formal. Frente a esta situación, la Cancillería argentina inmediatamente reconoció la plena vigencia de los tratados limítrofes y logró que la administración chilena diera por finalizado el conflicto territorial.

Con el ruido diplomático desactivado, Milei se enfocará en fortalecer los lazos con uno de sus principales aliados en el continente. En paralelo, su par chileno concretará una visita estratégica a la zona de Magallanes junto a parte de su equipo de Defensa.

El origen del conflicto y las frases que encendieron la tensión

El cruce diplomático que antecede a la cumbre presidencial comenzó con la participación de Valverde en el programa La Fábrica del Podcast. Allí, al reflexionar sobre la necesidad de mantener presencia en puntos clave, el militar afirmó: “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí”. Además, se refirió a ese sector austral como una “llave bioceánica” entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Las palabras del militar transandino generaron un rechazo inmediato en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo desde su gira por Vietnam que la soberanía chilena sobre la totalidad del paso es “indiscutible” y adelantó la presentación de una queja formal mediante la vía diplomática para responder de forma institucional a las expresiones del jefe militar.

Para desactivar el conflicto y contener la tensión con la administración de Kast, la Cancillería argentina publicó un comunicado donde remarcó de forma literal: “La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”. A su vez, el documento oficial subrayó que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

La aclaración fue bien recibida de forma inmediata en el Palacio de La Moneda. El presidente chileno celebró la respuesta rápida de Buenos Aires y manifestó ante la prensa: “Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”.

El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también respaldó el cierre del episodio. “Con respecto al Estrecho de Magallanes no hay ninguna discusión pendiente”, sostuvo el funcionario, y sumó para dar por finalizada la disputa legal: “En este episodio en particular, con la comunicación que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado”.

Sin embargo, Alvarado aprovechó el contexto para lanzar una dura advertencia a la gestión de Milei. “El gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal y no es sano tampoco en la relación bilateral entre países que, existiendo tratados plenamente vigentes, surjan voces aisladas que generen un manto de duda”, cuestionó.

Finalmente, el ministro calificó los dichos de Valverde como “un ruido innecesario” y cerró el tema al asegurar que “Argentina reconoce lo que nosotros estamos diciendo”.

Tras la controversia, Kast planea viajar hacia la zona austral

Pese a que las autoridades dieron por superado el conflicto, el malestar persiste en diversos sectores chilenos ante la preocupación por incidentes limítrofes que dejaron de parecer hechos aislados. Desde Chile recordaron quem en abril de 2024, la Armada Argentina instaló paneles solares en el Cabo Espíritu Santo unos tres metros dentro del territorio chileno, una estructura que fue retirada recién en junio tras los reclamos del entonces mandatario Gabriel Boric.

En este clima de extrema sensibilidad, Kast viajará a la región de Magallanes este martes 1° de septiembre. Aún así, desde el Gobierno chileno aclararon que la visita a esta zona formaba parte de una meta presidencial impuesta al inicio del mandato para recorrer todas las regiones antes de las Fiestas Patrias, pero distintos sectores valoraron la oportunidad política del traslado en este momento preciso. El mandatario aterrizará en Punta Arenas acompañado por el biministro Claudio Alvarado y el titular de Defensa, Fernando Barros, con el objetivo de supervisar ejercicios militares.

La visita fue recibida de forma transversal a nivel local, según reportó el medio chileno Bío Bío: entre ellas, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el viaje en medio de las recientes diferencias con Argentina.

La cargada agenda de Javier Milei

Antes de su vuelo a Santiago de Chile, Milei cumplirá con múltiples compromisos en la ciudad de Buenos Aires. Este lunes a las 11.30 horas, abrirá el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA). La inauguración contará con la asistencia del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y delegados de 35 clubes, en un evento clave para la región que vuelve al país tras 15 años. Para el cierre de esas jornadas, se espera la asistencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del canciller Pablo Quirno a la cena de gala.

El martes 1° de septiembre a las 10 de la mañana, el jefe de Estado liderará una nueva reunión de Gabinete y, tres horas después, dará paso a la Mesa Política habitual. Esa misma tarde, el vocero Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Para el miércoles a las 18 horas, Milei tiene programada su participación en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” en el Hotel Sheraton, un evento organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason para debatir sobre política y economía.

El jueves a las 7 de la mañana partirá finalmente rumbo a Chile. A las 9.30 horas participará en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, para luego concretar su encuentro bilateral con Kast a las 11.30 horas en La Moneda. Su cronograma oficial concluirá el viernes a las 15.30 horas en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, donde participará de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).