El peronismo de Neuquén reunió a su congreso y se profundiza el quiebre en la conducción del partido

El Partido Justicialista de Neuquén reunió a su congreso este fin de semana para analizar la situación del espacio, designar autoridades pendientes y planificar el año electoral que vendrá en 2027.

La convocatoria, que se difundió en redes sociales, no contó con la asistencia del presidente del consejo provincial e intendente de Vista Alegre, José «El Turco» Asaad.

El encuentro tuvo lugar en Cutral Co y trató diversos puntos vinculados con el funcionamiento del partido que este año renovó autoridades en un contexto de profunda división.

Según informaron desde Peronismo para la Victoria, el sector que se quedó con la presidencia del congreso, la sesión contó con la participación de 49 integrantes y logró aprobar por unanimidad todos los temas que estaban en el orden del día.

La reunión votó la elección de dos representantes para la firma del acta, la adecuación de la paridad de género en el Tribunal de Disciplina y la designación de autoridades partidarias habilitadas para aceptar nuevas afiliaciones.

Un sector del peronismo pide candidatos propios para 2027 en Neuquén

Luis Sagaseta, el presidente del congreso, llamó a seguir militando por un «peronismo unido» y pidió que el partido tenga «candidatos propios en cada una de las localidades de Neuquén y en toda la provincia» en 2027.

«Estoy convencido de que esta es la manera, seguir viéndonos cara a cara, escuchándonos y debatiendo ideas para construir un peronismo fuerte», remarcó.

Sostuvo que el espacio debe estar «comprometido con los problemas que atraviesan nuestra provincia y la Argentina» producto de las «políticas de ajuste del Gobierno nacional». «El peronismo tiene la responsabilidad de organizarse y construir una alternativa para nuestra gente», dijo.

En un comunicado difundido luego de la cita se destacó que más allá de las diferencias internas que «continúan existiendo», el partido dio una «señal concreta de unidad» y aprobó por unanimidad «las decisiones adoptadas».

El congreso se había reunido por última vez en junio pasado cuando eligió sus autoridades. Aquella votación resultó favorable para Peronismo para la Victoria, que logró imponerse sobre el oficialismo de Peronismo Territorial, el sector de Asaad.

El jefe comunal, al explicar el resultado, apuntó contra su compañera de fórmula en las internas partidarias, Anahí Valdez, a la que acusó de haber «traicionado» a su espacio y favorecer el triunfo de la oposición, más cercana al kirchnerismo y la figura del exsenador, Oscar Parrilli.