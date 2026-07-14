«Mi papá no lo vería como un partido normal»: el hijo de Diego Maradona picanteó el cruce con Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, Diego Maradona Junior aseguró que el duelo entre Argentina e Inglaterra trasciende lo futbolístico y remarcó que el enfrentamiento inevitablemente remite a la guerra de Malvinas y a la historia que marcó su padre en México 1986.

El hijo de Diego Armando Maradona tomó una postura diferente a la expresada por Lionel Scaloni, quien había pedido separar el fútbol de los hechos históricos durante la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Suiza. En diálogo con Marca, sostuvo que el encuentro tendrá una carga emocional imposible de ignorar.

Malvinas y México 1986 vuelven a la memoria en la previa de Argentina e Inglaterra

«Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal«, expresó Maradona Junior, al referirse al significado que tiene este clásico para los argentinos.

Luego profundizó esa idea y vinculó el partido con la guerra de Malvinas y la actuación de Diego Maradona en el Mundial de 1986. «Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí, y luego lo que pasó con papá en el 86″, afirmó.

El recordado gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial 86′.

La frase más contundente llegó al recordar el histórico triunfo en el estadio Azteca. «Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra«, señaló el hijo del exfutbolista, en una declaración que contrastó con el mensaje del entrenador argentino.

Tras la clasificación frente a Suiza, Scaloni había buscado quitarle dramatismo al cruce al afirmar: «Es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más«. Maradona Junior, en cambio, insistió en que «Nunca va a ser un partido normal, y este en concreto va a ser duro para nuestra Selección«.

Más allá de la carga simbólica del encuentro, también destacó el nivel del rival, que viene de eliminar a Noruega. «Es verdad que Inglaterra está bien, pero, ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos«, sostuvo.

Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una Copa del Mundo por primera vez desde 2002. El historial entre ambos incluye los recordados partidos de 1966, 1986 y 1998, con un nuevo capítulo que ahora tendrá como escenario la semifinal del Mundial 2026.