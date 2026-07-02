Nuevo refuerzo para Coudet: River Plate oficializó el regreso de Lucas Beltrán

El jugador se sumará a la pretemporada, en Alicante, bajo las órdenes de Coudet. (Foto: River Plate)

River Plate mantiene actividad en el mercado de pases y oficializó el regreso de Lucas Beltrán. El delantero de 25 años estará a disposición de Chacho Coudet y se sumará a la pretemporada que el plantel realiza en Alicante, España.

A través de sus redes sociales oficiales, el Millonario confirmó que el atacante vuelve procedente de la Fiorentina de Italia mediante un préstamo hasta el 30 de junio de 2027 con obligación de compra.

COMUNICADO OFICIAL



Lucas Beltrán es nuevo jugador de River Plate. ⚪🔴⚪



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La negociación entre River y el conjunto italiano se aceleró en los últimos días. Beltrán llegó el martes por la noche a Alicante, donde el plantel trabaja de cara al segundo semestre, y al día siguiente se realizó la revisión médica en una clínica cercana al complejo de La Finca Resort. Tras superar los estudios y firmar su contrato, el Millonario anunció oficialmente su incorporación.

La operación contempla un préstamo con cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6,7 millones de euros por el 54% del pase, que se ejecutará a partir del 1 de enero de 2027. De esta manera, River desembolsará un total de 7,2 millones de euros para concretar el regreso del delantero.

Beltrán inició su carrera en el club de Núñez, donde fue promovido al plantel profesional por Marcelo Gallardo en la temporada 2018/19. Debutó el 2 de diciembre de 2018 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y convirtió su primer gol en Primera el 11 de abril de 2021, ante Colón.

Su vuelta puede parecer prematura, ya que fue apenas a mediados de 2023 que se fue a la Serie A y apenas tiene 25 años.

Sin embargo, luego de tres temporadas algo irregulares en las que le costó afianzarse como centrodelantero titular de Fiorentina y de Valencia, tendrá su tercer ciclo en el club de Núñez (entre 2021 y 2022 pasó una temporada a préstamo en Colón).

De esta manera, River oficializó su cuarto refuerzo porque antes había abrochado a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri y Giovanni González. El defensor central se integrará luego de la participación de Argentina en el Mundial.

Cómo está la negociación por Borré

Tras la llegada de Lucas Beltrán, el club de Núñez quiere cerrar a Rafael Borré para completar la ofensiva de Chacho Coudet. Según informó TyC Sports, River limó los detalles finales que le restaban con Inter y en las próximas horas confirmará oficialmente el retorno de Rafael Santos Borré.

Luego de días de negociaciones, las instituciones llegaron a un acuerdo total por un traspaso tasado en 2,5 millones de dólares y el colombiano está listo para viajar a Buenos Aires a empezar su segundo ciclo en el club.

Borré, de 30 años, volverá a vestir la camiseta de River tras su salida a mediados de 2021, cuando se fue libre porque el club de Núñez no pudo comprar la parte del pase que aún le pertenecía a Atlético de Madrid. El traspaso se sellará a cambio de 2,5 millones de dólares y el jugador se quedará en Buenos Aires a la espera del regreso del plantel, actualmente de pretemporada en Alicante.