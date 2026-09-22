AFA anunció cambios en el reglamento de los torneos y la creación de la Recopa de Campeones

La AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, anunció cambios para la próxima temporada, en la que habrán ocho títulos en juego.

Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció cambios para la próxima temporada. Por un lado, los torneos tendrán modificaciones en el desarrollo de las fases finales y, por el otro, habrá un nuevo título en juego.

En primera instancia, las semifinales de los torneos Apertura y Clausura se disputarán en estadio neutral, con presencia de ambas parcialidades. De esta manera, el equipo que haya quedado mejor ubicado en la tabla ya no tendrá la ventaja de la localía.

Además, la AFA oficializó la creación de un nuevo certamen: la Recopa de Campeones. Será un triangular entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

De esta manera, se entregarán ocho títulos por temporada en el fútbol argentino: Apertura, Clausura, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional (que se disputará este sábado entre Estudiantes y Rosario Central), Campeón de Liga-por la tabla anual- y la nueva Recopa de Campeones.

Por último, el organismo que rige el fútbol nacional también anunció que los mercados de pases se ajustarán a los otros calendarios, con el objcjetivo de evitar que los equipos sufran bajas en sus planteles y no puedan reemplazar a los futbolistas.