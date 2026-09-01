Estudiantes y Rosario Central ya conocen los detalles para jugar la final de la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se enfrentarán el sábado 26 de septiembre por el título internacional.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los detalles organizativos para definir la Supercopa Internacional que tendrá como protagonistas a Estudiantes y Rosario Central. El Pincha y el Canalla se enfrentarán el sábado 26 de septiembre desde las 17 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Esta diagramación responde de manera directa a la planificación del calendario anual, aprovechando el parate oficial dispuesto por la ventana de compromisos internacionales de la FIFA, establecida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El título reúne al campeón del Trofeo de Campeones y al líder de la tabla anual 2025.

🔜 ¡Todo confirmado! El próximo sábado 26 de septiembre, desde las 17, @EdelpOficial y @RosarioCentral se enfrentarán por la #SupercopaInternacional en el Estadio Único Madre de Ciudades. pic.twitter.com/i1ENCZo0zl September 1, 2026

En cuanto al mérito deportivo que depositó a ambos equipos en esta instancia cumbre, el conjunto platense se ganó el derecho tras ganar el Trofeo de Campeones, mientras que el cuadro rosarino hizo lo propio gracias a su regularidad y cosecha de puntos a lo largo de la tabla anual 2025.

El Canalla llega a este duelo al terminar como líder de la tabla anual 2025, decisión que generó polémica ya que el título fue otorgado luego de que finalizara la fase regular del campeonato.

Esto también derivó en el cruce entre el Pincha y la AFA después de que los jugadores del León le hicieran el pasillo de espaldas a los rosarinos tras la consagración expresando su desacuerdo.

Vale recordar que el Pincha le ganó el Trofeo de Campeones 2025 a Platense por 2 a 1. El encuentro se disputó a fines de 2025 en el estadio de San Nicolás.

En este encuentro, Lucas Alario anotó los dos tantos del conjunto platense, mientras que Franco Zapiola convirtió para el Calamar.