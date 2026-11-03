Agustín Pérez Tapia, el neuquino de Peñarol que la rompe en la Liga Nacional de básquet

Peñarol tuvo el mejor arranque de los últimos tiempos en la Liga Nacional de básquet, tiene como gran objetivo recuperar protagonismo y en medio de ese gran comienzo hay un jugador clave: Agustín Pérez Tapia. El escolta de Neuquén, que saltó desde Pérfora de Plaza Huincul y también vistió las casacas de Centro Español de Plottier y Biguá, es una de las cartas ganadoras y así lo ratificó en la quinta victoria del año, ante Olímpico, en La Banda, por 84-74.

Peñarol es el sexto equipo de Pérez Tapia en la Liga Nacional y el inicio de temporada fue tremendo. (Prensa Olímpico)

El equipo Milrayita tiene registro de 5-1 y es el único escolta de Quimsa, que arrancó la competencia con un inmaculado 6-0. Dueño de cinco títulos de Liga y de un dominio absoluto entre 2009 y 2014, el equipo de la costa quiere volver a los primeros planos y el comienzo es prometedor.

Gran arranque 17.3 es la media de puntos en los 6 primeros partidos de Agustín con la camiseta de Peñarol.

El protagonismo de Pérez Tapia

Como en las fechas anteriores, Pérez Tapia resultó determinante y cerró la noche con 22 puntos y 8 rebotes, acompañado por el doble-doble de Iván Basualdo (14 puntos y 10 rebotes). Los dos son piezas vitales para Leandro Ramella, entrenador que el neuquino ya tuvo en su paso por Quimsa, uno de los cinco clubes que tuvo al escolta en sus filas. Los otros fueron Argentino de Junín, San Lorenzo y San Martín de Corrientes.

El escolta en tierra de gigantes. Terminó con 22 puntos y 8 rebotes ante Olímpico. (Prensa Olímpico)

El dueño de la 18 de Peña lleva seis temporadas en la elite del básquet argentino y también registra un paso por la Selección Argentina. Ahora, con estos números, seguramente puede aspirar a otra oportunidad.

Por lo pronto, sus números son más que prometedores, porque además de los 17.3 puntos de promedio, tiene 4.8 rebotes, 1.3 asistencias y 1.5 recuperos. Si de lanzamientos se trata, empezó con un 82% en libres (24-29), 54% en dobles (19-35) y 32% en triples (14-43).