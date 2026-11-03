Ganaron los de arriba en el PreFederal Ascenso: Biguá, Del Progreso y Unión Alem Progresista
Los neuquinos siguen en la punta, pero los valletanos no le pierden pisada.
La fecha 11 del PreFederal Ascenso de básquet se cerró con la victoria del líder Biguá (20 puntos), que se sumó a los éxitos de Del Progreso (19) y Unión Alem Progresista (19). De esta manera se mantuvo el podio, con los neuquinos arriba y los de Allen y Roca como escoltas, en una fase regular que está mejor que nunca, con cuatro jornadas por disputar.
Del Progreso no tuvo problemas para vencer a Centenario en el Gigante de la calle Maipú, por 96-63; Unión se llevó un claro triunfo de Cinco Saltos, por 75-67; mientras que Biguá sufrió para dejar en el camino a Cipolletti, por 77-72, en El Nido.
Los destacados de la fecha
Biguá tuvo como jugador descollante a David Véliz, quien alcanzó una valoración de 35 gracias a los 20 puntos y los 22 rebotes. También golearon Jerónimo Diomedi (14), Tomás Gutiérrez (10) y Agustín Jankowski (10). En el Albinegro, Hugo Caballero y Lucio Flores Pueyo llegaron hasta 11.
Martín Arcoleas fue la carta ganadora de los Magos de Allen, con 24 puntos más 9 recobres, seguido de Giuliano Pazzarelli, con 11. En el local no alcanzó con el doble-doble de Nazareno López Galluci, dueño de 28 tantos y 10 rebotes. Además, Sebastián Bernasconi aportó 18 puntos.
Del Progreso tuvo una actuación muy pareja y así lo reflejan los números, con 16 de Santiago Pascual, 15 de Gustavo Maranguello y Simón Silber y 14 de Jorge Coronado y Facundo Dobrec. El goleador del juego fue Pablo Almendra, en la Colonia, seguido de Lucca Brunet, con 12.
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