Ganaron los de arriba en el PreFederal Ascenso: Biguá, Del Progreso y Unión Alem Progresista

Del Progreso no tuvo problemas con Centenario y sigue como escolta en el torneo. (Prensa Del Progreso)

La fecha 11 del PreFederal Ascenso de básquet se cerró con la victoria del líder Biguá (20 puntos), que se sumó a los éxitos de Del Progreso (19) y Unión Alem Progresista (19). De esta manera se mantuvo el podio, con los neuquinos arriba y los de Allen y Roca como escoltas, en una fase regular que está mejor que nunca, con cuatro jornadas por disputar.

Del Progreso no tuvo problemas para vencer a Centenario en el Gigante de la calle Maipú, por 96-63; Unión se llevó un claro triunfo de Cinco Saltos, por 75-67; mientras que Biguá sufrió para dejar en el camino a Cipolletti, por 77-72, en El Nido.

Los destacados de la fecha

Biguá tuvo como jugador descollante a David Véliz, quien alcanzó una valoración de 35 gracias a los 20 puntos y los 22 rebotes. También golearon Jerónimo Diomedi (14), Tomás Gutiérrez (10) y Agustín Jankowski (10). En el Albinegro, Hugo Caballero y Lucio Flores Pueyo llegaron hasta 11.

Martín Arcoleas fue la carta ganadora de los Magos de Allen, con 24 puntos más 9 recobres, seguido de Giuliano Pazzarelli, con 11. En el local no alcanzó con el doble-doble de Nazareno López Galluci, dueño de 28 tantos y 10 rebotes. Además, Sebastián Bernasconi aportó 18 puntos.

Del Progreso tuvo una actuación muy pareja y así lo reflejan los números, con 16 de Santiago Pascual, 15 de Gustavo Maranguello y Simón Silber y 14 de Jorge Coronado y Facundo Dobrec. El goleador del juego fue Pablo Almendra, en la Colonia, seguido de Lucca Brunet, con 12.