La periodista que convierte las historias de vida en una forma de entender la sociedad llega a TEDxBariloche

Durante años se sentó frente a madres que habían perdido a sus hijas, a sobrevivientes de abusos y a familias a las que una tragedia les cambió la vida en un segundo. Escuchó, preguntó con cuidado y escribió. Hoy, Gisele Sousa Dias es una de las periodistas que mejor cuentan lo humano en Argentina. El próximo 21 de noviembre lo hará en un escenario muy distinto: el de TEDxBariloche.

La periodista integra la edición 2026 del encuentro de ideas más convocante de la Patagonia. Esa tarde compartirá escenario con figuras como Alejandro Bercovich, Alejandro De Barbieri, Dolores Elkin y Rodo Fernández Lisi, de Tranqui 120. El evento será el sábado 21 de noviembre a las 15 y las entradas ya están a la venta en tedxbariloche.com.

Sousa Dias se recibió en 2005 en la Universidad Abierta Interamericana. Trabajó en la revista francesa Courrier International, el diario El Mundo, de España, y Clarín. En 2008 fue elegida por la Fundación Gabo para formarse en Cartagena de Indias junto a una veintena de periodistas de toda América Latina.

Durante mucho tiempo, creyó que las historias de vida que escribía eran «periodismo de segunda”, lejos de la política y la economía. «Hasta que se hizo una pregunta que lo cambió todo: ¿dónde está el poder? La respuesta la llevó a una convicción que hoy atraviesa todo su trabajo: lo personal es político», plantean desde la organización de TEDxBariloche.

En 2014, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) le otorgó el primer premio en la categoría Derechos Humanos por su cobertura sobre violencia de género. Tres años después llegó a Infobae, donde se dedicó a las historias de vida y a los temas de género y diversidad. Fue la primera editora de género del medio, un cargo creado para que esa mirada atravesara todas las secciones de la redacción.

Su método, explican, tiene una regla que repite siempre: «nada se publica sin el consentimiento de quien cuenta su historia. Para ella, escuchar bien y cuidar al entrevistado también son formas de hacer justicia«. Hoy esta periodista integra Telefe Noticias y el programa radial Vuelta y Media, en Urbana Play.

“Gisele tiene algo que es muy difícil de encontrar: la capacidad de convertir el dolor en algo que nos ayuda a entendernos como sociedad. Su charla va a ser uno de los momentos más fuertes de la tarde”, adelanta Rebeca Leal Díaz, directora ejecutiva de TEDxBariloche.

En tanto, Martín Domínguez, director y licenciatario del evento desde 2014, agrega: “En más de una década, TEDxBariloche le dio escenario a más de 120 ideas. Este año tenemos un line up que mezcla periodismo, ciencia, humor y montaña, y Gisele es una de las voces que más esperamos”.