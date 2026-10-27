SUSCRIBITE Diario papel
Economía

El Banco Nación ya prestó los $32.000 millones de ANSES para hipotecarios: cuántos créditos otorgó y dónde

La entidad colocó el 100% de lo que obtuvo en la primera licitación del FGS en más de 210 préstamos para primera vivienda. En la segunda subasta se aseguró otros $40.000 millones.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

El Banco Nación otorgó más de 210 créditos hipotecarios con los fondos que obtuvo en la primera licitación del FGS de ANSES. (Foto: gentileza)

El Banco Nación otorgó más de 210 créditos hipotecarios con los fondos que obtuvo en la primera licitación del FGS de ANSES. (Foto: gentileza)

El Banco Nación colocó el 100% de los $32.000 millones que obtuvo de los $200.000 millones que licitó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para créditos hipotecarios, según informó la entidad en un comunicado. Con esos fondos, unos US$20,5 millones al tipo de cambio oficial del Banco Nación de $1.560, otorgó más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones (alrededor de US$94.000).

Las operaciones se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos, según el banco. Neuquén y Río Negro no figuran entre los distritos informados por la entidad.

Cuánto obtuvo el Banco Nación en las licitaciones del FGS para créditos hipotecarios

En la primera licitación, realizada el 7 de septiembre, se adjudicaron $200.000 millones entre 13 de los 18 bancos que se presentaron, según el Comunicado 51230 del Banco Central (BCRA). De ese total, el Banco Nación obtuvo $32.000 millones, el 16%.

En la segunda subasta, del 6 de octubre, la entidad obtuvo $40.000 millones (US$ 25,6 millones), el 20% de los $200.000 millones que el Comunicado 51235 del BCRA informó adjudicados entre 12 bancos. Con ese monto, el fondeo del FGS para su línea +Hogares llega a $72.000 millones, unos US$46,2 millones.

El banco informó además que, desde el lanzamiento de +Hogares, ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios por $4 billones, cerca de US$2.564 millones. Las condiciones de la línea pueden consultarse en www.bna.com.ar, en las sucursales del banco o en la línea 0810-999-6224.

Cómo funcionan los plazos fijos UVA del FGS de ANSES para créditos hipotecarios

El FGS no le presta directamente a las familias. El Banco Central, como colaborador técnico y operativo de la ANSES, licita plazos fijos en UVA más un spread, y los bancos que obtienen esos fondos deben destinarlos exclusivamente a hipotecas. Según la Comunicación “B” 13223 del BCRA, que reguló la primera licitación, tienen 120 días corridos para prestarlos para compra, construcción o mejora de primera vivienda.

Los bancos eligieron mayormente el plazo largo, que les da fondeo más estable para préstamos de muchos años. En la primera licitación, $164.429 millones se colocaron a cinco años a UVA más 4,94% y $35.571 millones a un año a UVA más 2,67%. En la segunda, casi la totalidad ($196.748 millones) fue a cinco años, a UVA más 4,79%.

Esas tasas son lo que los bancos le pagan al FGS por los depósitos, no lo que cobran a quienes toman el crédito. El comunicado del Banco Nación no informa la tasa ni el plazo de los préstamos que otorgó con estos fondos.


Temas

Anses

Banco Nación

Créditos hipotecarios

El Banco Nación colocó el 100% de los $32.000 millones que obtuvo de los $200.000 millones que licitó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para créditos hipotecarios, según informó la entidad en un comunicado. Con esos fondos, unos US$20,5 millones al tipo de cambio oficial del Banco Nación de $1.560, otorgó más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones (alrededor de US$94.000).

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén