El Banco Nación ya prestó los $32.000 millones de ANSES para hipotecarios: cuántos créditos otorgó y dónde

El Banco Nación otorgó más de 210 créditos hipotecarios con los fondos que obtuvo en la primera licitación del FGS de ANSES. (Foto: gentileza)

El Banco Nación colocó el 100% de los $32.000 millones que obtuvo de los $200.000 millones que licitó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para créditos hipotecarios, según informó la entidad en un comunicado. Con esos fondos, unos US$20,5 millones al tipo de cambio oficial del Banco Nación de $1.560, otorgó más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones (alrededor de US$94.000).

Las operaciones se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos, según el banco. Neuquén y Río Negro no figuran entre los distritos informados por la entidad.

Cuánto obtuvo el Banco Nación en las licitaciones del FGS para créditos hipotecarios

En la primera licitación, realizada el 7 de septiembre, se adjudicaron $200.000 millones entre 13 de los 18 bancos que se presentaron, según el Comunicado 51230 del Banco Central (BCRA). De ese total, el Banco Nación obtuvo $32.000 millones, el 16%.

En la segunda subasta, del 6 de octubre, la entidad obtuvo $40.000 millones (US$ 25,6 millones), el 20% de los $200.000 millones que el Comunicado 51235 del BCRA informó adjudicados entre 12 bancos. Con ese monto, el fondeo del FGS para su línea +Hogares llega a $72.000 millones, unos US$46,2 millones.

El banco informó además que, desde el lanzamiento de +Hogares, ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios por $4 billones, cerca de US$2.564 millones. Las condiciones de la línea pueden consultarse en www.bna.com.ar, en las sucursales del banco o en la línea 0810-999-6224.

Cómo funcionan los plazos fijos UVA del FGS de ANSES para créditos hipotecarios

El FGS no le presta directamente a las familias. El Banco Central, como colaborador técnico y operativo de la ANSES, licita plazos fijos en UVA más un spread, y los bancos que obtienen esos fondos deben destinarlos exclusivamente a hipotecas. Según la Comunicación “B” 13223 del BCRA, que reguló la primera licitación, tienen 120 días corridos para prestarlos para compra, construcción o mejora de primera vivienda.

Los bancos eligieron mayormente el plazo largo, que les da fondeo más estable para préstamos de muchos años. En la primera licitación, $164.429 millones se colocaron a cinco años a UVA más 4,94% y $35.571 millones a un año a UVA más 2,67%. En la segunda, casi la totalidad ($196.748 millones) fue a cinco años, a UVA más 4,79%.

Esas tasas son lo que los bancos le pagan al FGS por los depósitos, no lo que cobran a quienes toman el crédito. El comunicado del Banco Nación no informa la tasa ni el plazo de los préstamos que otorgó con estos fondos.