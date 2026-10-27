El PRO se diferenció del Gobierno y pidió sostener el vínculo bilateral con Brasil tras el triunfo de Lula

El PRO marcó diferencias con el Gobierno nacional al insistir en la importancia de mantener una relación estratégica con Brasil, luego de que Javier Milei decidiera no pronunciarse oficialmente sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El partido planteó la necesidad de sostener una agenda común, más allá de las diferencias políticas.

En un comunicado titulado Brasil, Lula fue reelecto, la fuerza política definió al país vecino como “nuestro vecino y socio central en el Mercosur”. Además, sostuvo que el vínculo bilateral debe incluir temas como las exportaciones, la infraestructura, la energía y las inversiones.

El PRO defendió el vínculo con Brasil y pidió una política exterior con diálogo

El documento también hizo referencia a otros procesos electorales internacionales, como los comicios en Israel, las elecciones legislativas previstas en Estados Unidos para el 3 de noviembre y las presidenciales de España del 29 de noviembre.

En ese contexto, el PRO advirtió que “cada elección redefine prioridades y alianzas” y planteó que Argentina necesita una política exterior capaz de sostener conversaciones con otros países, incluso cuando existen diferencias ideológicas entre sus gobiernos.

Lula da Silva celebró su cuarto mandato como presidente de Brasil tras imponerse ante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. (Foto: gentileza)

La posición del partido, encabezado por Mauricio Macri, ya se había expresado el lunes, cuando felicitó a Lula por su triunfo electoral. En ese mensaje, destacó la posibilidad de fortalecer una relación que consideró histórica y permanente.

Además, la fuerza política afirmó que “nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”. También manifestó su disposición a trabajar para que el diálogo y la cooperación orienten el vínculo entre ambos países.

Qué dijo el Gobierno de Javier Milei sobre la reelección de Lula en Brasil

El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó la postura de la administración libertaria durante una conferencia de prensa. Consultado sobre la posibilidad de que Argentina felicitara al mandatario brasileño, recordó que Lula no saludó a Milei cuando fue elegido presidente en 2023.

Ante nuevas preguntas sobre la decisión oficial, Ravier señaló que el Gobierno “tomó nota del resultado electoral” y reiteró que no habrá una comunicación institucional para felicitar a Lula por su reelección.

El funcionario también descartó que la decisión afecte los vínculos entre ambos países. En ese sentido, remarcó que Argentina y Brasil son “dos pueblos hermanos”, con relaciones comerciales relevantes y participación conjunta en el Mercosur.

Por último, Ravier sostuvo que, para Milei, los lazos entre las sociedades argentina y brasileña tienen más importancia que las diferencias ideológicas entre sus presidentes. La diplomacia y el intercambio comercial, aseguró, continuarán con normalidad.