Carlos Alcaraz (3°) terminó de la mejor manera la fase de grupos de las ATP Finals. El español derrotó este viernes al italiano Flavio Cobolli (6°) por 6-4 y 6-1, en apenas 65 minutos de juego, y completó una primera etapa perfecta, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y sin ceder sets.

El murciano, que ya tenía asegurada su clasificación a las semifinales, volvió a mostrar un tenis de alto nivel pese a los inconvenientes físicos que arrastra. Alcaraz sufrió una molestia en el muslo izquierdo durante su anterior partido frente a Daniil Medvedev y disputó el encuentro con vendaje en esa zona y una cinta en la rodilla derecha.

«Intenté jugar tan agresivo como pude, pegándole a la pelota tan fuerte como podía, tratando de no moverme tanto», explicó después del encuentro. También reconoció que deberá aprovechar el tiempo de recuperación para llegar en las mejores condiciones: «El desafío ahora no está en la cancha, está fuera de la cancha».

Su próximo rival será Ben Shelton (4°), quien consiguió su boleto a semifinales tras vencer al español Rafael Jódar. El cruce se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 10.30 (hora argentina), y definirá a uno de los finalistas del certamen que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

La semifinal tendrá un condimento especial: el estadounidense es entrenado por Juan Carlos Ferrero, el histórico entrenador que acompañó a Alcaraz durante gran parte de su carrera. Además, ambos se enfrentaron dos veces en lo que va del año, con un triunfo por lado: el estadounidense se impuso en los cuartos de final del US Open y el español se tomó revancha en la final del Masters de París. El historial general favorece al murciano por 4-1.

En la otra semifinal, el alemán Alexander Zverev (1°) espera por el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe, que se disputará este viernes desde las 16:30. Alcaraz, por su parte, buscará conquistar por primera vez las ATP Finals, después de haber perdido la final de la edición anterior frente a Jannik Sinner, quien no participa este año por una lesión en la rodilla derecha.