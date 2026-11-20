La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los encuentros destacados del polo regional. La Sarita Polo Club se prepara para celebrar la quinta edición de la Copa Aniversario, que se desarrollará del jueves 26 al sábado 28 de noviembre en Centenario, Neuquén, con tres jornadas de deporte, entretenimiento y propuestas para disfrutar en familia.

El evento reunirá a jugadores, aficionados y visitantes en una celebración que combina la competencia deportiva con la vida al aire libre y los encuentros sociales. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en distintos comercios de Neuquén, Cipolletti y Centenario.

Cuánto cuestan las entradas para la Copa Aniversario de La Sarita Polo Club

La organización confirmó que el jueves 26 de noviembre la entrada será libre y gratuita, una oportunidad para quienes quieran conocer el club y disfrutar de la primera jornada de competencia.

Para el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, el valor de la entrada será de $35.000. Además, quienes adquieran su entrada para el viernes podrán ingresar también el sábado sin costo adicional.

De esta manera, los visitantes podrán disfrutar de las dos últimas jornadas del evento con una única entrada.

Dónde comprar las entradas para La Sarita Polo Club: todos los puntos de venta

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en ocho puntos de venta habilitados en la región:

HOKA: Dr. Ramón 748.

Dr. Ramón 748. Flipper Neuquén: avenida Argentina 179.

avenida Argentina 179. Flipper Cipolletti: Mariano Moreno y San Luis.

Mariano Moreno y San Luis. Gym Terra Centro: bulevar Marcelo T. de Alvear 45.

bulevar Marcelo T. de Alvear 45. Gym Terra Olascoaga: avenida Olascoaga 1472.

avenida Olascoaga 1472. Gym Terra Oeste: Hilario Cuadros 2900.

Hilario Cuadros 2900. Gym Terra Centenario: B. Darrieux 162.

B. Darrieux 162. Eminenza: Brown 383.

Tres días de polo y entretenimiento en Centenario

La Copa Aniversario llega a su quinta edición consolidada como una de las propuestas deportivas y sociales de La Sarita Polo Club. Durante tres días, el predio será escenario de encuentros de polo y distintas actividades pensadas para compartir con amigos y en familia.

El torneo busca acercar el polo a nuevos públicos, mostrando que se trata de una actividad que también puede disfrutarse desde afuera de la cancha, en contacto con la naturaleza y en un ambiente distendido.

Con una propuesta que combina deporte, entretenimiento y encuentro social, La Sarita Polo Club se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional celebración en Centenario.