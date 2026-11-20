Dos personas pueden tener la misma edad, pero una piel con características muy diferentes. Esto se debe a que, además de la edad cronológica —la que figura en nuestro documento—, existe la edad biológica, que refleja el estado real de las células y cómo está envejeciendo la piel.

La exposición solar sin protección, la contaminación, la alimentación, el estrés y la falta de sueño pueden acelerar este proceso y dejar señales visibles, como arrugas, pérdida de firmeza, opacidad y cambios en la textura.

Frente a esto, la ciencia de la longevidad propone una nueva mirada sobre el cuidado: comprender qué sucede a nivel celular para acompañar la salud de la piel y su capacidad de renovación a lo largo del tiempo.

Un cuidado para cada etapa

En esta línea, Lancôme presentó Longevity MD, una propuesta basada en la ciencia regenerativa que organiza el cuidado en tres enfoques, según la edad biológica y las necesidades de cada piel.

Anticipate está pensado para pieles menores de 35 años, que buscan prevenir los primeros signos, como líneas finas de deshidratación y textura irregular.

Intercept apunta a edades de entre 35 y 54 años, con foco en arrugas, pérdida de firmeza y opacidad.

Reset, por su parte, está orientado a pieles mayores de 55 años, con signos más avanzados, como arrugas profundas y pérdida de densidad.

Los tres comparten un ingrediente estrella: Mitopure, un activo que favorece la mitofagia, el proceso mediante el cual las células eliminan componentes desgastados de sus mitocondrias y contribuyen a renovar su energía.

La propuesta invita a mirar más allá de los años cumplidos: conocer el estado de la piel y sus necesidades es el primer paso para elegir los productos adecuados y acompañar sus cambios en cada etapa.