Con un sentido posteo, Marcos Rojo se despidió de los hinchas de Boca: «Fui el jugador más feliz del mundo»

Después de cuatro temporadas y media, Marcos Rojo cerró su ciclo como futbolista de Boca Juniors. Esta mañana, el defensor de 35 años, firmó la rescisión de su contrato y se despidió del club con un sentido posteo en su red social.

Desde hace meses, Rojo estaba al margen del equipo y había quedado fuera de la consideración de Miguel Ángel Russo, lo que aceleró las negociaciones para su desvinculación. En este contexto, el zaguero aceptó cobrar hasta el último día trabajado para poder cerrar su salida en buenos términos con la dirigencia xeneize y tener vía libre para iniciar su etapa en Racing Club.

En sus redes sociales, Rojo se despidió de los hinchas con un emotivo mensaje: «Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre«, así inició su despedida.

«Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Sé que a veces, me equivoqué», asumió.

«Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere. Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos», agregó el marcador central.

El destino de Marcos Rojo está en Racing Club

Rojo había quedado marginado por decisión de Miguel Ángel Russo y no contaba con lugar en el equipo. Según trascendió, el futbolista aceptó cobrar hasta el último día trabajado, tal como le propuso la dirigencia.

Según informó TyC Sports, en un principio Rojo se mostró reticente a rescindir su contrato con Boca, pero luego avanzó en su llegada a Racing, donde ahora lo esperan para inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes del cierre del plazo para los octavos de final.

En las últimas semanas, también se habló de la posibilidad de un regreso a Estudiantes de La Plata. Incluso, desde el club platense se conoció que Boca inició conversaciones para un posible trueque: Rojo más 2,5 millones de dólares a cambio de Santiago Ascacibar. Sin embargo, la operación no prosperó.