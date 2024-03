Alerta en Viedma por estafa con entradas falsas para el Turismo Carretera: se hacen pasar por una empresa de transporte

A escasos días del esperado campeonato de Turismo Carretera en Viedma, la reconocida empresa de transporte Ceferino lanzó una iniciativa para sortear dos entradas a través de sus redes sociales. Sin embargo, la empresa emitió una seria advertencia debido a la detección de personas que se hacen pasar por ellos con el fin de obtener datos personales y estafar a la gente.

En un comunicado difundido en sus redes, la empresa dejó en claro que «han identificado perfiles falsos en Facebook e Instagram que emiten mensajes fraudulentos felicitando a supuestos ganadores y solicitando datos personales a través de un registro en una página web».

La empresa Ceferino enfatizó que «en ningún caso solicita registros, datos personales ni bancarios para participar en sus concursos o sorteos». Por lo tanto, instaron a los usuarios a no acceder a ningún enlace, no registrarse en ninguna página web y a no compartir datos personales con terceros.

Estafadores Se hacen pasar por la empresa para robar datos personales.

A pesar de este inconveniente, el sorteo sigue activo y la empresa aseguró que los ganadores serán contactados a través de mensajes privados, sin necesidad de realizar ningún registro adicional. En este sentido, la compañía recomienda a los participantes simplemente dar «Me Gusta» en la publicación del sorteo para entrar en la selección de ganadores.