Alexis Mac Allister palpitó el Superclásico: contó que está haciendo de Boca a un compañero

El Superclásico entre Boca y River de este sábado será el centro de atención en Argentina y más allá de sus fronteras. Los hinchas palpitan el esperado duelo, y en Inglaterra, Alexis Mac Allister, exjugador del Xeneize y actual futbolista del Liverpool, también se prepara para vivirlo intensamente.

En una charla con ESPN, el mediocampista contó sus planes para ver el partido y, además, reveló que está «haciendo de Boca» a su compañero de equipo, Darwin Núñez. El campeón del mundo, confeso hincha del club de La Ribera, no tiene intenciones de perderse el enfrentamiento del sábado.

Cómo va a vivir Mac Allister el Superclásico desde Inglaterra

«Tenemos partido a las 3 de la tarde acá en Inglaterra, y el Superclásico es a las 8, así que llego justo para verlo. Me sentaré en el sillón, con unos mates, a disfrutarlo», comentó con entusiasmo. Además, agregó que, aunque no estará en la cancha, el hecho de poder ver el partido será emocionante.

«Es un partido lindo para ver y, más aún, para jugar. Ojalá que sea un gran espectáculo», sostuvo el futbolista de la Albiceleste. En cuanto a la relación con Darwin, delantero uruguayo y compañero de equipo, confesó que intenta influir en su preferencia futbolística.

"A DARWIN LO ESTAMOS TIRANDO MÁS PARA EL LADO DE BOCA". Alexis Mac Allister palpita el Superclásico desde Liverpool y habló de la relación con el uruguayo Núñez y de una posible apuesta por el resultado del Boca-River.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/U8p6AYpMz4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

«Todavía no apostamos nada, pero Darwin siempre me lleva la contra. En esta, no estoy tan seguro de que lo haga. Me parece que lo estamos tirando más para el lado de Boca», afirmó entre risas.

La conexión entre Uruguay y Boca Juniors es un tema recurrente, y Mac Allister aprovechó para tratar de convencer a Núñez de sumarse al bando Xeneize: «Si quiere apostar, no tengo problemas. Estoy seguro de que voy a ganar», sentenció confiado.