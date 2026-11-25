Los equipos Williams y Alpine de Fórmula 1 incumplieron el reglamento del límite presupuestario correspondiente a la temporada 2025, por lo que ambos, aunque llegaron a un acuerdo de aceptación de infracción con la FIA, deberán asumir las consecuencias.

El team inglés recibió una sanción econónimica y deportiva por exceder el límite de gasto determinado, mientras que Alpine, la escuadra francesa donde compite el argentino Franco Colapinto, tendrá que responder a una multa netamente económica.

El anuncio se hizo este mediodía. En el mismo queda esclarecido que Williams superó el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas, equivalentes al 0,48% del total permitido.

No obstante, se determinó que el exceso fue involuntario y se debió a la interpretación errónea que el equipo hizo del reglamento financiero, lo que supuso una «infracción por exceso menor de gasto y una infracción de procedimiento».

Team statement. https://t.co/reBlD2KIT8 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) November 25, 2026

La Administración del Límite Presupuestario de la FIA ofreció a Williams un acuerdo de aceptación de infracción que el equipo aceptó. El ente rector señaló que la escudería «actuó con cooperación y buena fe» y concluyó que Williams no intentó obtener una ventaja deportiva.

Aun así, la FIA impuso a Williams una sanción económica y otra deportiva. Además de pagar un importe no revelado y reembolsar los gastos de la Administración del Límite Presupuestario, Williams sufrirá una reducción del 1,5% en sus pruebas de túnel de viento y CFD durante los próximos 12 meses.

«La infracción está relacionada con los gastos administrativos en los que incurrimos al realizar cambios en la estructura de nuestra empresa. Creíamos que esos gastos quedaban fuera del límite presupuestario», declaró un portavoz de Williams. «Tras las conversaciones con la FIA, hemos acordado resolver el asunto conforme a su interpretación de que esos gastos debían incluirse dentro del límite”, agregó.

Sanción económica para Alpine

La escudería de Colapinto recibió una multa por una «infracción de procedimiento», lo que significa que en realidad no superó el límite presupuestario de 2025, pero sí cometió una serie de imprecisiones en sus informes financieros. Concretamente, el team con sede en Enstone excluyó de manera incorrecta una serie de gastos ajenos a la competición, entre ellos costos de marketing y recursos humanos.

Como consecuencia, la fábrica también recibirá una multa y deberá reembolsar los gastos de la Administración del Límite Presupuestario. Al igual que en el caso de Williams, no se reveló el importe de la multa de Alpine, aunque se estima que infracciones similares suelen sancionarse con entre 300.000 y 500.000 dólares estadounidenses.

«BWT Alpine Formula One Team reconoce y acepta las conclusiones de la Administración del Límite Presupuestario (CCA, por sus siglas en inglés) correspondientes al período de presentación de informes de 2025″, expresó el equipo. Y agregó: “Se acepta que se cometió involuntariamente una infracción de procedimiento como resultado de imprecisiones en la documentación del informe anual completo relativas a costos asociados con exclusiones y ajustes.”

«Los errores e imprecisiones en los informes estaban relacionados específicamente con gastos ajenos a la competición y costos operativos que, según reconoció la CCA, no le proporcionaron al equipo ninguna ventaja de rendimiento, como las actividades de marketing, las actividades no relacionadas con la F1, las actividades de recursos humanos, los costos de las bonificaciones de los empleados, la compensación de costos y los costos de inventarios”.