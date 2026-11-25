Mucho antes de que los teléfonos inteligentes dominaran la vida cotidiana, un pequeño dispositivo con forma de huevo mantenía pendientes a millones de personas. El Tamagotchi, la mascota virtual que revolucionó los años 90, cumplió 30 años el pasado lunes 23 de noviembre y atraviesa una nueva etapa de popularidad.

Según informó Infobae, la compañía japonesa Bandai busca aprovechar el aniversario para consolidar el regreso del juguete, impulsado por la nostalgia de los adultos y el interés de las generaciones más jóvenes por la estética retro.

Desde su lanzamiento en Japón, en 1996, se distribuyeron más de 100 millones de dispositivos en todo el mundo.

Cómo nació el Tamagotchi, la mascota virtual que revolucionó los años 90

Con una pequeña pantalla, tres botones y un diseño colorido, el Tamagotchi proponía una experiencia tan sencilla como novedosa para aquella época: cuidar a una mascota virtual.

Sus propietarios debían alimentarla, entretenerla, limpiar sus desechos y atenderla cuando enfermaba. Si no recibía los cuidados necesarios, podía morir.

El dispositivo demandaba atención constante y se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Japón.

Su popularidad fue tan grande que algunas escuelas llegaron a prohibirlo debido a las interrupciones que generaba durante las clases.

El pequeño juguete anticipó una forma de vincularse emocionalmente con la tecnología, mucho antes de la expansión de las aplicaciones móviles y las redes sociales.

Por qué el Tamagotchi vuelve a estar de moda en 2026

El regreso de las tendencias de los años 90 y principios de los 2000 permitió que numerosos objetos de aquella época recuperaran protagonismo.

En este escenario, Bandai identificó tres generaciones interesadas en la mascota virtual: los adultos que crecieron con el dispositivo original, los jóvenes atraídos por la estética retro y quienes descubren por primera vez esta propuesta de entretenimiento.

Además, el Tamagotchi comenzó a ganar espacio como accesorio de moda y objeto de colección para decorar carteras, mochilas y llaveros.

La compañía incluso prepara el lanzamiento de anillos interactivos que permitirán incorporar la experiencia de cuidar una mascota virtual a un accesorio de uso cotidiano.

Cómo son los nuevos Tamagotchi

Aunque conserva la esencia del dispositivo original, la mascota virtual incorporó diferentes avances tecnológicos durante sus tres décadas de historia.

Entre las novedades que presentan distintas generaciones del juguete se destacan:

Pantallas a color.

Conectividad Wi-Fi en determinados modelos.

Nuevos personajes y actividades.

Mayores posibilidades de personalización.

Interacciones con otras mascotas virtuales.

La marca también desarrolló experiencias dentro de Roblox para acercarse a públicos familiarizados con las plataformas de entretenimiento digital.

Cómo celebra el Tamagotchi sus 30 años

Para conmemorar el aniversario, Bandai organizó una serie de actividades especiales en Japón y Estados Unidos, con exhibiciones, experiencias interactivas y propuestas destinadas a coleccionistas.

Entre las principales iniciativas, la compañía programó una celebración en Times Square, Nueva York, para el pasado 22 de noviembre.

Tres décadas después de su aparición, el Tamagotchi demuestra que la nostalgia también puede convertirse en una tendencia tecnológica, capaz de conectar a quienes crecieron en los años 90 con las nuevas generaciones.