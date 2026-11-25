Vialidad Rionegrina reubicará los bloques al iniciar la obra y señalizará los cambios en la circulación con cartelería y desvíos. Foto: Flor Salto.

La Provincia avanzó con la contratación de la cuarta intervención de emergencia prevista para las rutas nacionales 22 y 151. La comisión de preadjudicación de Vialidad Rionegrina recomendó contratar a Ribeiro SRL para ejecutar los trabajos en Puente 83, en el tramo de la Ruta 22 comprendido entre los kilómetros 1202 y 1215, entre Cipolletti y Fernández Oro.

La empresa presentó una oferta de $2.882.151.859 (US$1,83 millones), un 13,9% por encima del presupuesto oficial actualizado, que era de $2.530.507.853,82 (US$1,61 millones). Por su parte, Cecosa SA cotizó $2.999.632.202,41 (US$1,90 millones), un 18,5% superior al presupuesto.

Ambas propuestas fueron consideradas admisibles desde el punto de vista legal y técnico. En el caso de Ribeiro, Vialidad había solicitado documentación complementaria, que la firma presentó dentro del plazo de 72 horas. Finalmente, la comisión recomendó preadjudicarle los trabajos por resultar la oferta de menor valor.

La empresa constructora también firmó el contrato para ejecutar la obra de emergencia en la Ruta Nacional 151, entre Medanito y el límite con La Pampa. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Daniel Ribeiro, socio de la firma, afirmó que: “sabemos que este es un primer tramo, proyectado como una obra de emergencia para hacerlo transitable y tratar de evitar accidentes. Hay mucho trabajo por hacer y este presupuesto no alcanza para resolver todo, por eso hay que apuntar a las partes más críticas”.

Sobre la intervención en Puente 83, indicó que la firma está preparando una base operativa en Cipolletti y que prevé recorrer el sector junto con Vialidad para definir las prioridades. Mencionó tareas de fresado, bacheo, reparaciones profundas y trabajos en las banquinas.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck había anticipado, antes de la firma de los otros contratos del martes, que la contratación para Puente 83 se concretaría durante la semana siguiente. Además, estimó que para ese momento las empresas ya estarían en la zona con sus equipos viales para comenzar las tareas.

Puente 83: qué pasa con la circulación por los carriles centrales

Antes del traspaso definitivo a Provincia, Vialidad Nacional realizó bacheos en la zona del Puente 83. Foto: Flor Salto.

Según pudo conocer este medio, algunos de los bloques de hormigón que restringen el acceso a los carriles centrales de Puente 83 están desplazados actualmente, pese a que el sector permanece inhabilitado para el tránsito. Consultadas por esta situación, tanto Vialidad Provincial como Vialidad Nacional aseguraron que no movieron los bloques y ratificaron que el tránsito por esa zona continúa prohibido.

Vialidad Rionegrina esperará al inicio de los trabajos para reubicar los bloques y adaptar su disposición a la organización prevista para la obra. El esquema contempla ir pavimentando una colectora a la vez y utilizar la otra junto con uno de los carriles centrales para mantener la circulación mientras se ejecutan las tareas.

Para ordenar el tránsito, se instalarán señales y carteles que indiquen los movimientos permitidos y orienten a los conductores. La intervención también contempla modificaciones para organizar los giros y los accesos en un sector donde confluyen distintos movimientos vehiculares.

Dato 80% es el avance de obra que alcanzó la UTE integrada por CPC y CN Sapag en la sección 5 de la transformación de la Ruta 22.

El sector de Puente 83 formaba parte de la Sección 5 de la transformación de la Ruta Nacional 22, una obra que comenzó hace más de una década y quedó inconclusa. Los trabajos estaban a cargo de una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por CPC y CN Sapag, y alcanzaron un avance cercano al 80%. Entre las tareas que quedaron sin terminar figuran unos 300 metros del puente y alrededor de 400 metros de los carriles centrales de la autovía.

Con el traspaso de las rutas, Nación liberó el contrato que mantenía con la UTE y la Provincia quedó en condiciones de intervenir en el sector. La contratación de Ribeiro SRL comprende una intervención sobre la Ruta 22, entre los kilómetros 1202 y 1215, en un tramo de aproximadamente 13 kilómetros. Sin embargo, en esta primera etapa, los trabajos se concentrarán en la pavimentación de unos 400 metros de cada lado del puente 83, sobre las colectoras.

El pliego técnico detalla tareas de fresado, colocación de carpeta asfáltica, bacheo superficial y recomposición de la base granular. También se incluyen tareas de limpieza, mantenimiento, señalización transitoria y desvíos. El plazo de ejecución establecido es de 90 días corridos desde el primer replanteo.

La cuarta obra del paquete de emergencia de las rutas 22 y 151

La intervención en Puente 83 es la única de las cuatro previstas que todavía no tiene contrato firmado. El primer procedimiento había sido declarado desierto y, en una segunda apertura realizada el 19 de noviembre, se presentaron Ribeiro SRL y CECOSA SA.

La definición llega después de que el gobernador Alberto Weretilneck encabezara ayer en Roca la firma de los otros tres contratos del paquete de emergencia. Las intervenciones comprenden 138,35 kilómetros de la Ruta 22, entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, a cargo de Ingeniería y Arquitectura; 141,36 kilómetros entre Choele Choel y Chichinales, que ejecutará Cecosa SA; y 40,98 kilómetros de la Ruta 151, entre Medanito y el límite con La Pampa, a cargo de Ribeiro SRL.

Las cuatro intervenciones abarcan aproximadamente 334 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. Aunque la Provincia había previsto inicialmente una inversión de $10.718 millones, la suma de los tres contratos firmados y la oferta recomendada para Puente 83 eleva el monto a $12.874 millones (unos US$8,17 millones).