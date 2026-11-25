El paro de Unter por 24 horas en reclamo de paritarias y mejoras salariales fue calificado por el gobernador Alberto Weretilneck como “lamentable” y pidió mayor flexibilidad al sindicato en su postura.

El gobernador volvió a poner sobre la mesa que los salarios docentes de Río Negro están en el cuarto nivel del ránking nacional y destacó que la Provincia actualiza los salarios de los educadores y los estatales por el Índice de Precios al Consumidor, en una fórmula mixta que contempla el dato nacional y el provincial, de Viedma-Patagones.

“Lo que digo claramente es que a los gobiernos se los mire por los gestos y el hecho de actualizar salarios por IPC, significa que estamos haciendo todo el esfuerzo para que el salario no se deprecie por la devaluación y esto tiene que ser valorado”, pidió el mandatario este miércoles antes de participar del acto protocolar por el aniversario de Dina Huapi en un contacto con la prensa.

Weretilneck remarcó que sus expresiones de que la provincia “más no puede hacer” no implica que considere que los “salarios docentes alcanzan” o que “les sobre plata a los docentes”, sino que pidió que se contemple el “esfuerzo” que se realiza para cubrir la masa salarial.

Dijo que hace poco tiempo dialogó con la secretaria general de Unter, Laura Ortiz, a quien le planteó: “Por lo menos aprueben que estamos actualizando los salarios por IPC y después dejemos los otros temas en los que no hay acuerdo para otras discusiones”.

Evaluó que el rechazo de Unter a la política salarial atada a la inflación oficial es “para tenerlo en cuenta” y admitió que “no hay manera de ponerse de acuerdo” con esta impronta.