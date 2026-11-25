La diplomatura comenzará en marzo de 2027. Foto: Gobierno de Rio Negro

Con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo local y promover técnicas de edificación amigables con el ambiente, el Gobierno de Río Negro, junto a instituciones académicas y del sector forestal, lanzará en marzo de 2027 la Diplomatura Universitaria en Construcción Sustentable con Madera y Biomateriales.

La iniciativa apunta a poner en valor la madera proveniente de los valles irrigados de la provincia como un recurso estratégico. Su aplicación en la arquitectura no solo permite reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética de las viviendas, sino que también dinamiza las economías regionales y abre nuevas oportunidades laborales en un rubro en plena expansión.

Modalidad de cursado y contenidos

La formación comenzará el 16 de marzo de 2027 y se extenderá durante cuatro meses. El esquema de cursado será híbrido:

Clases virtuales: Se dictarán los martes y jueves de 18 a 21 (quedarán grabadas para facilitar el acceso de los estudiantes).

Se dictarán los martes y jueves de 18 a 21 (quedarán grabadas para facilitar el acceso de los estudiantes). Prácticas presenciales: Constará de cuatro jornadas intensivas en General Roca, donde los participantes trabajarán en el armado y montaje de paneles a escala real utilizando el sistema constructivo platform frame y la técnica de bioconstrucción conocida como Quincha.

Además de la práctica en obra, el plan de estudios integra herramientas tecnológicas y de gestión modernas. Entre los ejes temáticos se destacan las propiedades de la madera, reglamentación estructural, diseño bioarquitectónico, uso de sistemas CAD/BIM para optimizar cortes, inteligencia artificial aplicada al cálculo de materiales y presupuestos, y modelos de emprendimientos y organización cooperativa.

Inscripciones y respaldo institucional

La diplomatura cuenta con un cupo limitado de 60 vacantes y tiene un arancel único de inscripción de $60.000. Quienes deseen participar ya pueden completar el formulario de preinscripción online (https://forms.gle/rUrvgEeZScTkvVQCA) o solicitar más información escribiendo a star@unrn.edu.ar.

El cuerpo docente y técnico reúne a especialistas de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el INTA. Asimismo, la propuesta cuenta con el respaldo institucional de la Empresa Forestal de Río Negro (EMFORSA), la Cámara de Forestadores y Empresarios Madereros de Norpatagonia (CAFEMA), el Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) y la Red Protierra Argentina.

Con 60 cupos disponibles y un valor de inscripción de $60.000, los interesados pueden comunicarse al mail star@unrn.edu.ar y realizar la preinscripción a través del siguiente formulario: https://forms.gle/rUrvgEeZScTkvVQCA.

La propuesta reune a especialistas de la UNRN, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el INTA y cuenta con el acompañamiento de la Empresa Forestal de Río Negro (EMFORSA), la Cámara de Forestadores y Empresarios Madereros de Norpatagonia (CAFEMA), el Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) y la Red Protierra Argentina.