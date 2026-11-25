Los cambios en la televisión argentina de cara a la próxima temporada comenzaron a tomar forma. Mariana Fabbiani dejará América TV y se incorporará a la programación de El Nueve en 2027, donde continuará al frente de El Diario de Mariana (DDM).

Según confirmaron La Nación e Infobae este miércoles 25 de noviembre, la conductora protagonizará el primer pase televisivo tras la adquisición de Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre.

La noticia llega en medio de un delicado momento personal para Fabbiani, quien decidió alejarse temporalmente de la pantalla para acompañar la recuperación de su marido, Mariano Chihade.

Cuándo vuelve Mariana Fabbiani a la televisión y en qué canal

La conductora tiene previsto regresar a la pantalla durante el primer trimestre de 2027, posiblemente en marzo, después de tomarse un descanso durante el verano.

El Diario de Mariana conservará su lugar en la televisión abierta, pero cambiará de canal después de tres años en América TV.

Si bien el desembarco en El Nueve ya está definido, todavía resta conocer el horario, la fecha exacta de estreno y cómo estará integrado el equipo que acompañará a la conductora.

Tampoco se descarta que Fabbiani realice una última aparición en América para despedirse de su audiencia.

Quién reemplazará a Mariana Fabbiani en DDM hasta fin de año

Durante los últimos días, diferentes figuras de América TV se turnaron para reemplazar a la conductora.

Esta semana está previsto que Ángel de Brito, Denise Dumas y Beto Casella se hagan cargo de distintas emisiones del ciclo.

A partir de la próxima semana, Martín Candalaft retomará la conducción de DDM y permanecerá al frente del programa hasta el cierre de la temporada.

Por qué Mariana Fabbiani decidió cambiar de canal

El movimiento está relacionado con la adquisición de Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre, propietario de El Nueve.

Como parte de esta operación empresarial, Mariano Chihade, fundador de la productora, fue designado director ejecutivo integral de la señal.

La incorporación de Fabbiani representa el primer cambio confirmado entre los programas que Mandarina produce actualmente para América TV.

Mientras tanto, todavía existe incertidumbre sobre el futuro de otros ciclos, como LAM, conducido por Ángel de Brito; Sálvese quien pueda, de Yanina Latorre, y BTV, de Beto Casella.

Mariana Fabbiani prioriza la recuperación de Mariano Chihade

La definición sobre su futuro profesional coincide con un momento especialmente sensible para la conductora.

Chihade fue intervenido quirúrgicamente el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni, luego de que le detectaran una imagen nodular en el cerebro.

El empresario recibió el alta médica el domingo 22 de noviembre y continúa su recuperación en su domicilio.

En este contexto, Fabbiani decidió priorizar el acompañamiento de su pareja y postergar su regreso a la actividad televisiva.

Con su llegada a El Nueve, Mariana Fabbiani abrirá una nueva etapa profesional en 2027, en medio de una profunda reorganización de la televisión argentina.